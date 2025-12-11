Головна Київ Новини
Момент вибуху в Дарницькому районі потрапив на відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Момент вибуху в Дарницькому районі потрапив на відео
Вибух на вул.Ревуцького. 11 грудня 2025 року
скриншот відео

За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався внаслідок детонації невстановленого пристрою

У Дарницькому районі столиці стався вибух невідомого пристрою, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна отримала травми. Момент вибуху потрапив на відео камер спостереження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, згодом стався другий вибух біля покинутого транспортного засобу, де працювали правоохоронці.

Повідомляється, що внаслідок повторної детонації травмовано патрульного поліцейського.

Нагадаємо, що раніше поліція Києва інформувала про вибух у Дарницькому районі, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна була травмована. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, які з'ясовують усі обставини події.

За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався внаслідок детонації невстановленого пристрою. 

вибух Київ відео

