Чи є мацання сідниць – домаганням? Український суд ухвалив сенсаційне рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Феміда вважає, що потерпіла замовчувала подію
ілюстративне фото/depositphotos.com

Столичний суд розбирався з інцидентом, який стався у столичному метро між невідомими чоловіком та жінкою

У Києві суд не побачив складу адміністративного правопорушення з боку пенсіонера, на якого поліцейські склали протокол за статтею «Сексуальне домагання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 22 серпня близько дев’ятої ранку чоловік перебував у вагоні київського метро. Між станціями Видубичі-Звіринецька він умисно та всупереч волі невідомої жінки вчинив дії сексуального домагання, зокрема, торкався долонею її сідниць. На думку правоохоронців, така поведінка чоловіка створила для потерпілої «залякувану та принизливу ситуацію».

До суду пенсіонер не прийшов. Натомість відправив адвоката, який наполягав на закритті справи. За словами захисника, потерпіла не належно відреагувала на цю ситуацію. Більше того у неї була можливість ще у вагоні метро висловити всі претензії чоловіку і припинити будь-які протиправні дії щодо себе, залучивши свою подругу або інших людей.

Окремо адвокат звернув увагу на те, що у вагоні електропотягу перебувала велика кількість людей, «де торкання осіб один одного відбувається поза волею останніх».

З пояснень потерпілої жінки випливає: перебуваючи у вагоні метрополітену, вона відчула торкання до своїх сідниць. Коли обернулася, то побачила чоловіка, якому було приблизно 40 років. Натомість жінка продовжила спілкування з подругою, не реагуючи на дотик невідомої особи. У подальшому вона знову відчула дотик до сідниць, але про вчинене вирішила нікому не повідомляти та мовчки залишила вагон на станції метро «Печерська».

Свідок цього інциденту, подруга потерпілої також підтвердила поліцейським, що особисто бачила, як незнайомий чоловік торкався сідниць її подруги під час руху у вагоні метрополітену.

У підсумку суд, вивчивши зібрані докази та свідчення, дійшов висновку про відсутність факту правопорушення.

«За наслідками судового розгляду встановлено, що дії особи навіть за умов доведеності факту торкання сідниць потерпілої, не створює складу правопорушення, пов’язаного із сексуальним домаганням. Оскільки умови вчинення правопорушення, у натовпі пасажирів метрополітену під час руху вагону, не виключають можливість випадкового торкання частини тіла потерпілої сторонніми особами», – сказано у постанові суду.

Чи є мацання сідниць – домаганням? Український суд ухвалив сенсаційне рішення фото 1
витяг із судового реєстру

Також Феміда наголосила, що потерпіла замовчувала цей інцидент, оскільки зателефонувала на спецлінію «102» аж наприкінці дня. Тому суд назвав дії потерпілої неприйнятними, оскільки на кожній станції метро є пост поліції. Крім того, є можливість повідомити чергового працівника по станції про будь-яке порушення громадського порядку.

Як повідомляв «Главком», Печерський райсуд Києва покарав чоловіка за сексуальне домагання, призначивши йому адміністративне стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. Подія сталася ввечері 30 квітня у Київському метрополітені. На рухомій частині ескалатора чоловік вчинив дії сексуального характеру, а саме доторкнувся лівої сідниці жінки. Як сказано в адмінпротоколі, це відбулося без згоди потерпілої.

