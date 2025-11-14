Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Зеленський наголосив, що нічна атака РФ «спеціально прорахована, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі»
Президент Володимир Зеленський заявив, що уночі РФ запустила по Україні близько 430 дронів і 18 ракет. Внаслідок чого загинули люди, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика», – йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що нічна атака РФ «спеціально прорахована, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі». «Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків «Іскандера» пошкоджене посольство Азербайджану», – сказав він.
За словами президента, головний напрямок атаки – Київ, били окупанти також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині.
«Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував глава України.
Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинули люди, десятки мешканців столиці отримали травми.
Унаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці pic.twitter.com/zxPRlpzhmN— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2025
До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.
Зокрема, у ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. «На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.
Також російські терористи вдарили по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко відзвітував про наслідки.
Водночас на Одещині зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Постраждала людина.
Читайте також:
Коментарі — 0