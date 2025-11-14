Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент

Зеленський наголосив, що нічна атака РФ «спеціально прорахована, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі»

Президент Володимир Зеленський заявив, що уночі РФ запустила по Україні близько 430 дронів і 18 ракет. Внаслідок чого загинули люди, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що нічна атака РФ «спеціально прорахована, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі». «Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків «Іскандера» пошкоджене посольство Азербайджану», – сказав він.

За словами президента, головний напрямок атаки – Київ, били окупанти також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині.

«Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував глава України.

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинули люди, десятки мешканців столиці отримали травми.

Унаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці pic.twitter.com/zxPRlpzhmN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2025

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Зокрема, у ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. «На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.

Також російські терористи вдарили по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко відзвітував про наслідки.

Водночас на Одещині зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Постраждала людина.