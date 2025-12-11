У Дарницькому районі Києва стався вибух, є загиблий та поранений

У соцмережах повідомляється, що кілька вибухів було чутно на вул. Ревуцького

У Дарницькому районі столиці стався вибух невідомого пристрою, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомила пресслужба поліції Києва, інформує «Главком».

«За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована», – йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляється, що кілька вибухів було чутно на вул. Ревуцького.

Поліція встановлює обставини вибуху. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали другого учасника кримінального ланцюга, причетного до вибуху в сортувальному центрі «Укрпошти» в Солом’янському районі, що стався наприкінці жовтня. Ним виявився 52-річний киянин, який нелегально збував боєприпаси. Затриманий продав вибухонебезпечні предмети 40-річному мешканцю Тернополя. Останній придбав їх через інтернет-оголошення для подальшого виготовлення «сувенірів».