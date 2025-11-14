Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС
У Києві через ворожу атаку загинула людина
фото: ДСНС

У Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинула одна людина, десятки мешканців столиці отримали травми. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували понад 40 осіб, які опинилися в небезпеці, пише «Главком».

У Подільському районі було зафіксовано влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Завдяки оперативній роботі рятувальників було врятовано 13 людей.

У Дніпровському районі ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхового будинку площею 50 кв. м. Врятовано 17 осіб. Також на іншій адресі було ліквідовано загоряння на площі 30 кв. м, з частковим руйнуванням 19 та 21 поверхів. Додатково горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.

У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС фото 1
фото: ДСНС

У Дарницькому районі виникло загоряння площею 5 кв. м на території школи. У Деснянському районі загоряння сталося в багатоповерхівці на рівні сьомого поверху, де пожежу вдалося локалізувати. Під час гасіння пожежі було врятовано дев'ять осіб, ще 50 евакуйовано.

У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС фото 2
фото: ДСНС

За іншою адресою в багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів внаслідок пожежі загинула одна людина, одна дитина та 13 осіб були врятовані, одна людина була деблокована з-під завалів.

У Солом'янському районі загоряння сталося на даху та п’ятому поверсі житлового будинку, де рятувальники врятували 20 осіб. У Святошинському районі внаслідок влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху виникло загоряння. Крім того, ліквідовано пожежу в 22-поверховому будинку на рівні 19 поверху.

У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС фото 3
фото: ДСНС

У Голосіївському районі уламки від влучання впали на територію лікарні, а також було ліквідовано загоряння в будівлі площею 15 кв. м. У Шевченківському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території.

У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС фото 4
фото: ДСНС

У Оболонському районі влучання в 9-поверховий житловий будинок спричинило загоряння на 7-9 поверхах, що охопило площу близько 100 кв. м. Одну людину вдалося врятувати, пожежу ліквідовано.

Інформація щодо подій уточнюється та оновлюється. На місці працюють всі екстрені служби для ліквідації наслідків атаки та порятунку постраждалих.

Нагадаємо, близько опівночі російські терористи розпочали комбінований обстріл Києва. Окупанти спрямували на столицю ракети різних типів та ударні безпілотники. У всіх районах столиці є пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни поцілили по приватних, багатоповерхових та нежитлових будівлях. Також є пошкодження адміністративних будівель у двох районах столиці та медичного закладу. Уламки російських БпЛА та ракет впали на території школи та у дворах будинків.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань. Щонайменше 24 мешканці столиці постраждали через атаку, серед постраждалих – вагітна жінка. Також стало відомо, що росіяни вдарили по теплових мережах міста. У Деснянському районі відсутнє теплопостачання.

У столиці фіксуються перебої з електро- та водопостачанням. Наслідки атаки уточнюються, екстрені служби та рятувальники працюють на локаціях, постраждалим надається медична допомога.

Читайте також:

Теги: пожежа Київ ДСНС обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мольфар» мав сотні тисяч підписників у соцмережі Instagram
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
14 жовтня, 15:31
Причиною часткового блекауту в столиці було перенавантаження енергомережі
У Києві відновлюють електропостачання на правому березі
14 жовтня, 23:46
Внаслідок ворожої атаки зайнявся супермаркет АТБ
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
20 жовтня, 00:57
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
У Києві на вихідних 18-19 жовтня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
18 жовтня, 07:01
Катаріна Матернова зробила заяву про нічну атаку на Київ
«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву
22 жовтня, 17:39
Представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього
У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям
24 жовтня, 16:36
Окупанти атакували Запоріжжя
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі
5 листопада, 23:19
Кияни помітили прив'язаний дрон на дах автомобіля
Киянин причепив на позашляховик російський безпілотник (фото)
4 листопада, 23:40
Знімальна група потрапила прямо до зали, де проходило святкування, і зафіксувала всі подробиці
Святкування замість роботи: чиновники КМДА втрапили у черговий скандал (відео)
31 жовтня, 13:25

Новини

У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС
У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Росія здійснила комбіновану атаку на Київ (оновлено)
Росія здійснила комбіновану атаку на Київ (оновлено)
На Київщині зросла кількість постраждалих через обстріл
На Київщині зросла кількість постраждалих через обстріл
Росіяни вдарили по теплових мережах Києва
Росіяни вдарили по теплових мережах Києва
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua