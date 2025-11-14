У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС

У Києві через ворожу атаку загинула людина

У Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинула одна людина, десятки мешканців столиці отримали травми. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували понад 40 осіб, які опинилися в небезпеці, пише «Главком».

У Подільському районі було зафіксовано влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Завдяки оперативній роботі рятувальників було врятовано 13 людей.

У Дніпровському районі ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхового будинку площею 50 кв. м. Врятовано 17 осіб. Також на іншій адресі було ліквідовано загоряння на площі 30 кв. м, з частковим руйнуванням 19 та 21 поверхів. Додатково горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.

фото: ДСНС

У Дарницькому районі виникло загоряння площею 5 кв. м на території школи. У Деснянському районі загоряння сталося в багатоповерхівці на рівні сьомого поверху, де пожежу вдалося локалізувати. Під час гасіння пожежі було врятовано дев'ять осіб, ще 50 евакуйовано.

фото: ДСНС

За іншою адресою в багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів внаслідок пожежі загинула одна людина, одна дитина та 13 осіб були врятовані, одна людина була деблокована з-під завалів.

У Солом'янському районі загоряння сталося на даху та п’ятому поверсі житлового будинку, де рятувальники врятували 20 осіб. У Святошинському районі внаслідок влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху виникло загоряння. Крім того, ліквідовано пожежу в 22-поверховому будинку на рівні 19 поверху.

фото: ДСНС

У Голосіївському районі уламки від влучання впали на територію лікарні, а також було ліквідовано загоряння в будівлі площею 15 кв. м. У Шевченківському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території.

фото: ДСНС

У Оболонському районі влучання в 9-поверховий житловий будинок спричинило загоряння на 7-9 поверхах, що охопило площу близько 100 кв. м. Одну людину вдалося врятувати, пожежу ліквідовано.

Інформація щодо подій уточнюється та оновлюється. На місці працюють всі екстрені служби для ліквідації наслідків атаки та порятунку постраждалих.

Нагадаємо, близько опівночі російські терористи розпочали комбінований обстріл Києва. Окупанти спрямували на столицю ракети різних типів та ударні безпілотники. У всіх районах столиці є пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни поцілили по приватних, багатоповерхових та нежитлових будівлях. Також є пошкодження адміністративних будівель у двох районах столиці та медичного закладу. Уламки російських БпЛА та ракет впали на території школи та у дворах будинків.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань. Щонайменше 24 мешканці столиці постраждали через атаку, серед постраждалих – вагітна жінка. Також стало відомо, що росіяни вдарили по теплових мережах міста. У Деснянському районі відсутнє теплопостачання.

У столиці фіксуються перебої з електро- та водопостачанням. Наслідки атаки уточнюються, екстрені служби та рятувальники працюють на локаціях, постраждалим надається медична допомога.