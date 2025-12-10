Смерть сина Каденюка: названо основну версію слідства

Загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка у Печерському районі столиці. Йдеться про сина космонавта Леоніда Каденюка Дмитра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Нагадаємо, сьогодні зранку до правоохоронців від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що у квартирі на площі Лесі Українки вона виявила тіло свого 41-річного сина із ножовими пораненнями.

За даними поліції, на місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

«Попередньо встановлено, що на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули», – повідомили у поліції.

Також слідство встановило, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. «Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції», - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство». Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Києві дружина космонавта Леоніда Каденюка Віра знайшла мертвим їхнього 41-річного сина Дмитра. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, у руці – ніж.

До слова, 31 січня 2018 року на 68-му році життя помер перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк. Космонавт раптово помер у Царському Селі у столиці.