Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 23-річну киянку

Суд призначив чоловіку найсуворіше покарання

Завдяки доказовій базі, зібраній поліцейськими, до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна засуджено чоловіка, який вчинив розбійний напад та зґвалтування у підземному переході Голосіївського району столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія, про яку йдеться, сталася у вересні минулого року. 23-річна киянка поверталася додому з роботи, коли на неї напав невідомий. Зловмисник, погрожуючи лезом канцелярського ножа, відібрав у дівчини чотири тисячі гривень, а потім зґвалтував її.

23-річна киянка поверталася додому з роботи, коли на неї у переході напав невідомий фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який, як з'ясувалося, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Фігуранта затримали за місцем його проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

На час слідства обвинувачений перебував під вартою.

Наразі судом чоловіку призначено найсуворіше покарання – 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснювалось Голосіївською окружною прокуратурою.

Нагадаємо, у Києві за підозрою у зґвалтуванні школярки затримали 22-річного чоловіка. До поліції звернулася жінка, яка розповіла про те, що невідомий чоловік зґвалтував її малолітню доньку. Протягом доби оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився уродженець м. Суми, який зараз живе у Києві.

Раніше у Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.