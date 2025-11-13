Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 23-річну киянку
Суд призначив чоловіку найсуворіше покарання
Завдяки доказовій базі, зібраній поліцейськими, до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна засуджено чоловіка, який вчинив розбійний напад та зґвалтування у підземному переході Голосіївського району столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Подія, про яку йдеться, сталася у вересні минулого року. 23-річна киянка поверталася додому з роботи, коли на неї напав невідомий. Зловмисник, погрожуючи лезом канцелярського ножа, відібрав у дівчини чотири тисячі гривень, а потім зґвалтував її.
Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який, як з'ясувалося, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.
Фігуранта затримали за місцем його проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його повідомили про підозру за:
- ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).
- ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).
На час слідства обвинувачений перебував під вартою.
Наразі судом чоловіку призначено найсуворіше покарання – 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснювалось Голосіївською окружною прокуратурою.
Нагадаємо, у Києві за підозрою у зґвалтуванні школярки затримали 22-річного чоловіка. До поліції звернулася жінка, яка розповіла про те, що невідомий чоловік зґвалтував її малолітню доньку. Протягом доби оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився уродженець м. Суми, який зараз живе у Києві.
Раніше у Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.
