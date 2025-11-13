Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 23-річну киянку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 23-річну киянку
Фігуранта затримали за місцем його проживання
фото: Національна поліція України/Facebook

Суд призначив чоловіку найсуворіше покарання

Завдяки доказовій базі, зібраній поліцейськими, до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна засуджено чоловіка, який вчинив розбійний напад та зґвалтування у підземному переході Голосіївського району столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Подія, про яку йдеться, сталася у вересні минулого року. 23-річна киянка поверталася додому з роботи, коли на неї напав невідомий. Зловмисник, погрожуючи лезом канцелярського ножа, відібрав у дівчини чотири тисячі гривень, а потім зґвалтував її.

23-річна киянка поверталася додому з роботи, коли на неї у переході напав невідомий
23-річна киянка поверталася додому з роботи, коли на неї у переході напав невідомий
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який, як з'ясувалося, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Фігуранта затримали за місцем його проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його повідомили про підозру за:

  • ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).
  • ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

На час слідства обвинувачений перебував під вартою.

Наразі судом чоловіку призначено найсуворіше покарання – 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснювалось Голосіївською окружною прокуратурою.

Нагадаємо, у Києві за підозрою у зґвалтуванні школярки затримали 22-річного чоловіка. До поліції звернулася жінка, яка розповіла про те, що невідомий чоловік зґвалтував її малолітню доньку. Протягом доби оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився уродженець м. Суми, який зараз живе у Києві.

Раніше у Бориспільському районі правоохоронці затримали жителя села Малі Єрківці, якого підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо двох своїх падчерок. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Теги: Київ напад поліція зґвалтування злочин вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
16 жовтня, 15:13
Біля метро «Оболонь» було демонтовано 32 кіоски
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
14 жовтня, 16:52
У ТЦК запевняють, що на збірному пункті дотримуються чистоти та належного порядку
Скандал у соцмережах: Київський міський ТЦК прокоментував фото з розподільчого центру на ДВРЗ
15 жовтня, 12:54
За словами прокурорів, частина робіт під час реконструкції парку «Орлятко» була виконана лише на папері
Реконструкція парку «Орлятко». Поліція викрила схему привласнення коштів
17 жовтня, 17:18
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
25 жовтня, 09:44
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
26 жовтня, 03:08
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці
У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару
26 жовтня, 17:58
Верховний Суд заборонив медіа називати імена підозрюваних
Журналістів масово судитимуть? Юрист пояснює, що накоїв Верховний Суд
1 листопада, 17:30

Кримінал

Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи
Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи
Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 23-річну киянку
Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 23-річну киянку
Операція «Мідас». В одного з фігурантів справи знайдено досьє на працівників НАБУ
Операція «Мідас». В одного з фігурантів справи знайдено досьє на працівників НАБУ
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід Рьошику
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід Рьошику
Операція «Мідас»: суд арештував ще одну підозрювану
Операція «Мідас»: суд арештував ще одну підозрювану

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua