Мороз не на заваді: у семи районах Києва пройдуть ярмарки
-
Розсилка
На ярмарках у столиці представлена сільськогосподарська продукція
Киян запрошують на продуктові ярмарки
У четвер, 29 листопада, у Києві відбудуться сезонні ярмарки з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Читайте також
Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний Хутір» до зупинки автобусів №№ 51,63), просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
Як повідомлялося, продуктові ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.