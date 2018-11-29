Пішоходам радять оминати люки, а водіям – знизити швидкість: у Києві ожеледиця



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По тротуарах слід ходити обережно, не поспішаючи

Сьогодні опадів у столиці не передбачається

Сьогодні, 29 листопада, на дорогах Києва місцями ожеледиця. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Загалом у четвер синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с, температура вдень 3-5° морозу.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: