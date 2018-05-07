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    Московська церква пояснила появу у монастирі бразильського бойовика Лусваргі

    У Свято-Покровському монастирі заявили, що не «ховали» проросійського бойовика
    В Українській православній церкві Московського патріархату запевняють, що не знали про те, що бразилець Рафаель Лусваргі, якого вони поселили у Свято-Покровському монастирі у Києві, є бойовиком проросійських терористичних організацій та воював на Донбасі. Про це заявив архієпископ УПЦ (МП) Климент, інформує українська служба ВВС.
    • Вчора, 23:16
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    УПЦ (МП) пояснила появу у монастирі бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі
    УПЦ (МП) пояснила появу у монастирі бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі

    У Свято-Покровському монастирі заявили, що не «ховали» проросійського бойовика

    В Українській православній церкві Московського патріархату запевняють, що не знали про те, що бразилець Рафаель Лусваргі, якого вони поселили у Свято-Покровському монастирі у Києві, є бойовиком проросійських терористичних організацій та воював на Донбасі.

    Про це заявив архієпископ УПЦ (МП) Климент, інформує українська служба ВВС.

    «Навряд чи монахи цього монастиря чітко розуміли, ким є ця людина. По-друге, у монастирі він не займався ніякою деструктивною діяльністю», – запевнив священик.

    При цьому він заперечує, що монастир цілеспрямовано «ховав» проросійського бойовика.

    «Чому так сталося - це питання до українського судочинства, прокуратури, СБУ та інших інститутів, за результатами дій яких ця людина отримала повне право жити на території монастиря або у будь-якому іншому приміщенні міста Києва», – заявив Климент.

    Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

    Такий запобіжний захід оголосив головуючий суддя Панченко.

    Згідно з рішенням, Лусваргі ув’язнили на 60 діб.

    Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР». 

    Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

    Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».

    Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

    Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

    ДНР УПЦ МП посольство
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