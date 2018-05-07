Московська церква пояснила появу у монастирі бразильського бойовика Лусваргі
- Вчора, 23:16
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У Свято-Покровському монастирі заявили, що не «ховали» проросійського бойовика
В Українській православній церкві Московського патріархату запевняють, що не знали про те, що бразилець Рафаель Лусваргі, якого вони поселили у Свято-Покровському монастирі у Києві, є бойовиком проросійських терористичних організацій та воював на Донбасі.
Про це заявив архієпископ УПЦ (МП) Климент, інформує українська служба ВВС.
«Навряд чи монахи цього монастиря чітко розуміли, ким є ця людина. По-друге, у монастирі він не займався ніякою деструктивною діяльністю», – запевнив священик.
При цьому він заперечує, що монастир цілеспрямовано «ховав» проросійського бойовика.
«Чому так сталося - це питання до українського судочинства, прокуратури, СБУ та інших інститутів, за результатами дій яких ця людина отримала повне право жити на території монастиря або у будь-якому іншому приміщенні міста Києва», – заявив Климент.
Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».
Такий запобіжний захід оголосив головуючий суддя Панченко.
Згідно з рішенням, Лусваргі ув’язнили на 60 діб.
Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».
Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.
Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».
Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.
Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.