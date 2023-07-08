Моторошна аварія на Київщині: легковик в’їхав під вантажівку

38-річний водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

Водій автомобіля Nissan помер на місці

У суботу, 8 липня, сталася смертельна аварія на північно-східному об'їзді столиці – у Бориспільському районі Київської області. Водій легковика зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє поліція Київщини.

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За даними правоохоронців, 38-річний водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою Daf.

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«Керманич легковика помер на місці події», – ідеться в повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини.

Нагадаємо, 27 червня у Вінниці зіштовхнулися маршрутка «Богдан» та автомобіль ГАЗ, унаслідок чого 15 осіб травмувалися.

Раніше, 25 червня, близько 04:30 трапилася масштабна аварія на Кіровоградщині. Автомобіль, за кермом якого був нетверезий поліцейський, злетів з дороги і перекинувся. У машині було семеро пасажирів-випускників, троє 17-річних дівчат загинули. Ще четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Загалом в салоні було семеро неповнолітніх, яким поліцейський напідпитку запропонував під’їхати до місцевої гармати, де випускники Новгородки традиційно зустрічають світанок і фотографуються на згадку. Троє загиблих дівчат закінчили ліцей з золотими медалями, були переможницями олімпіад і, за словами педагогів, гордістю навчального закладу. В Новгородці вчора було оголошено день трауру за загиблими.

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Суд ухвалив рішення щодо поліцейського. Як зазначається, суддя задовольнив клопотання прокурора та слідчого ДБР про взяття під варту винуватця аварії на період слідства на 60 діб без права внесення застави. Хоча адвокат клопотав про домашній арешт.