МОЗ б’є на сполох через можливий спалах кору

Діти віком до шести років повинні мати одну дозу вакцини, після шести – потрібно ввести наступну

Сьогодні в Києві понад 6 тис. дітей віком від двох до 17 років не мають щеплення проти кору

В Україні за останні пів року зареєстрували 20 випадків захворювання на кір. Медики б’ють на сполох і закликають вакцинуватися. Про це заявила завідувачка відділу імунопрофілактики Київського міського центру контролю та перевірки хвороб МОЗ Людмила Савчук під час брифінгу.

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Савчук нагадала, що у Києві попередній спалах почався у 2017 році після відвідування дітьми новорічних заходів. Вже тоді захворіло понад 8,5 тис. неповнолітніх. За її словами, тоді серед усіх захворілих на кір приблизно 90% не мали відповідних щеплень.

Сьогодні в Києві понад 6 тис. дітей віком від двох до 17 років не мають щеплення проти кору.

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«Саме така кількість нещеплених осіб може послужити початком зростання захворювання на кір, а також виникненню спалаху в організованих колективах», – каже медикиня.

Кір – антропонозна інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини (плями Копліка) і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Це одне з найзаразніших вірусних захворювань, його індекс контагіозності наближався до 100% у довакцинальний період, найсприятливішими до кору були діти, тому кір відносять до так званих дитячих інфекційних хвороб.

Важливо, щоб батьки разом з сімейним лікарем з’ясували, чи є у дітей належна кількість щеплень за віком. Діти віком до шести років повинні мати одну дозу вакцини. Після шести – потрібно ввести наступну. Якщо у шестирічної дитини немає жодного щеплення, то її потрібно вакцинувати двічі з інтервалом у місяць.

Також батькам радять вакцинувати дітей проти краснухи та паротиту.

Раніше повідомлялося, що наразі існує ризик виникнення спалаху кору у Рівненській області. Останній в області був у 2018-2019 роках.