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МОЗ б’є на сполох через можливий спалах кору

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МОЗ б’є на сполох через можливий спалах кору
Діти віком до шести років повинні мати одну дозу вакцини, після шести – потрібно ввести наступну
фото ілюстративне

Сьогодні в Києві понад 6 тис. дітей віком від двох до 17 років не мають щеплення проти кору

В Україні за останні пів року зареєстрували 20 випадків захворювання на кір. Медики б’ють на сполох і закликають вакцинуватися. Про це заявила завідувачка відділу імунопрофілактики Київського міського центру контролю та перевірки хвороб МОЗ Людмила Савчук під час брифінгу.

Савчук нагадала, що у Києві попередній спалах почався у 2017 році після відвідування дітьми новорічних заходів. Вже тоді захворіло понад 8,5 тис. неповнолітніх. За її словами, тоді серед усіх захворілих на кір приблизно 90% не мали відповідних щеплень.

Сьогодні в Києві понад 6 тис. дітей віком від двох до 17 років не мають щеплення проти кору.

«Саме така кількість нещеплених осіб може послужити початком зростання захворювання на кір, а також виникненню спалаху в організованих колективах», – каже медикиня.

Кір – антропонозна інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини (плями Копліка) і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Це одне з найзаразніших вірусних захворювань, його індекс контагіозності наближався до 100% у довакцинальний період, найсприятливішими до кору були діти, тому кір відносять до так званих дитячих інфекційних хвороб.

Важливо, щоб батьки разом з сімейним лікарем з’ясували, чи є у дітей належна кількість щеплень за віком. Діти віком до шести років повинні мати одну дозу вакцини. Після шести – потрібно ввести наступну. Якщо у шестирічної дитини немає жодного щеплення, то її потрібно вакцинувати двічі з інтервалом у місяць. 

Також батькам радять вакцинувати дітей проти краснухи та паротиту. 

Раніше повідомлялося, що наразі існує ризик виникнення спалаху кору у Рівненській області. Останній в області був у 2018-2019 роках.

Теги: кір Міністерство охорони здоров'я Київ

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