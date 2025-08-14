До Молдови за $18 тис. Поліція зламала схему переправлення ухилянтів за кордон

За планом зловмисника, переправлення мало відбуватися з Києва до Одеської області, після чого – пішки через кордон з Молдовою в обхід пунктів пропуску

Правоохоронці затримали фігуранта в момент отримання грошей під час його зустрічі з «клієнтом» у ресторані на Подолі

Столичний підприємець організував схему нелегального виїзду призовників ло Молдови в обхід пунктів пропуску, за свої послуги він брав $18 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва та Київську міську прокуратуру.

За даними слідства 36-річний місцевий мешканець підшукував серед знайомих чоловіків призовного віку, яким обіцяв за грошову винагороду допомогти нелегально покинути територію України.

36-річний киянин підшукував серед знайомих чоловіків призовного віку, яким обіцяв за грошову винагороду допомогти нелегально покинути країну фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«За планом зловмисника, переправлення мало відбуватися з Києва до Одеської області, після чого – пішки через кордон з Молдовою в обхід пунктів пропуску. Вартість свої послуг він оцінив у $18 тис.», – повідомили правоохоронці.

Так, правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час його зустрічі з «клієнтом» у ресторані на Подолі, де він отримав від останнього вказану суму коштів.

Правоохоронці затримали фігуранта під час його зустрічі з «клієнтом» у ресторані на Подолі, де він отримав від останнього вказану суму коштів фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 750 тис. грн фото: Київська міська прокуратура

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, понад 150 одночасних обшуків провели оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему «Шлях» та виготовлення медичних документів. За наявними даними, вартість таких «послуг» сягала $25 тис.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку. Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій.