Чиновниця, яка вісім років очолювала медицину Києва, пояснила причини своєї відставки

Валентина Гінзбург: «Я написала свою заяву заздалегідь»

Колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, яка обіймала цю посаду вісім років і керувала медичною галуззю столиці в період пандемії та повномасштабного вторгнення Росії, вперше після відставки прокоментувала своє звільнення. В інтерв'ю «Главкому» Гінзбург заявила, що її відставка була передбачуваною й закономірною.

«Мені 61 рік, я досягла пенсійного віку. Тож мій вихід на пенсію був і закономірним, і передбачуваним. Не було ніяких інших причин», – запевнила колишня директорка департаменту.

Валентина Гінзбург також прокоментувала той факт, що її звільнення 13 жовтня відбулося синхронно зі звільненням її безпосереднього керівника – першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Вона підтвердила, що Поворозник, згідно з розпорядженням міського голови, організовував діяльність Департаменту охорони здоров'я. Проте вона назвала цей збіг у часі випадковістю. «Там, де ви вбачаєте якісь приховані процеси, є лише збіг за часом… Я написала свою заяву заздалегідь, звільнитися 13 жовтня було зручною датою», – пояснила ексчиновниця.

Валентина Гінзбург пояснила, що не могла звільнилася раніше, адже для неї було принципово завершити низку важливих справ. Зокрема, на сесію міської ради 9 жовтня було винесено питання двох міських програм з охорони здоров'я до 2027 року. Також Гінзбург хотіла завершити заходи з реорганізації медичних закладів, що дозволить їм безперешкодно укладати договори з НСЗУ на медичне обслуговування населення у 2026 році.

«Тобто для мене це була принципова позиція – завершити всі ті справи, які я розпочинала», – підсумувала Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, Валентина Гінзбург – доктор медичних наук та заслужений лікар України – очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року. Навесні 2025-го на сайті Київської міської ради з’явилася петиція із закликом відправити Гінзбург у відставку. Мотивація заявників була не зовсім чітка, з преамбули можна було почерпнути хіба що те, що активісти виступають проти укрупнення та злиття лікарень. Петиція зібрала необхідні 6 тис. голосів, і міський голова відреагував на неї, проте неочікувано. «Підтримую електронну петицію в частині подальшого розвитку та вдосконалення існуючої системи охорони здоров’я столиці», – написав Віталій Кличко. При цьому про звільнення Гінзбург у його відповіді не було ані слова. Пройшло пів року, і чиновниця звільнилася сама. Виступаючи на сесії міськради 9 жовтня, Гінзбург зазначила, що залишає посаду.

Після звільнення Валентини Гінзбург Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту має багаторічний досвід управління багатопрофільним комунальним медичним закладом. До виконання обов’язків вона приступила 5 листопада.