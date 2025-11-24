Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чиновниця, яка вісім років очолювала медицину Києва, пояснила причини своєї відставки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чиновниця, яка вісім років очолювала медицину Києва, пояснила причини своєї відставки
Валентина Гінзбург очолювала Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року
фото: Київрада

Валентина Гінзбург: «Я написала свою заяву заздалегідь»

Колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, яка обіймала цю посаду вісім років і керувала медичною галуззю столиці в період пандемії та повномасштабного вторгнення Росії, вперше після відставки прокоментувала своє звільнення. В інтерв'ю «Главкому» Гінзбург заявила, що її відставка була передбачуваною й закономірною.

«Мені 61 рік, я досягла пенсійного віку. Тож мій вихід на пенсію був і закономірним, і передбачуваним. Не було ніяких інших причин», – запевнила колишня директорка департаменту.  

Валентина Гінзбург також прокоментувала той факт, що її звільнення 13 жовтня відбулося синхронно зі звільненням її безпосереднього керівника – першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Вона підтвердила, що Поворозник, згідно з розпорядженням міського голови, організовував діяльність Департаменту охорони здоров'я. Проте вона назвала цей збіг у часі випадковістю. «Там, де ви вбачаєте якісь приховані процеси, є лише збіг за часом… Я написала свою заяву заздалегідь, звільнитися 13 жовтня було зручною датою», – пояснила ексчиновниця.

Валентина Гінзбург пояснила, що не могла звільнилася раніше, адже для неї було принципово завершити низку важливих справ. Зокрема, на сесію міської ради 9 жовтня було винесено питання двох міських програм з охорони здоров'я до 2027 року. Також Гінзбург  хотіла завершити заходи з реорганізації медичних закладів, що дозволить їм безперешкодно укладати договори з НСЗУ на медичне обслуговування населення у 2026 році.

«Тобто для мене це була принципова позиція – завершити всі ті справи, які я розпочинала», – підсумувала Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, Валентина Гінзбург – доктор медичних наук та заслужений лікар України – очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року. Навесні 2025-го на сайті Київської міської ради з’явилася петиція із закликом відправити Гінзбург у відставку. Мотивація заявників була не зовсім чітка, з преамбули можна було почерпнути хіба що те, що активісти виступають проти укрупнення та злиття лікарень. Петиція зібрала необхідні 6 тис. голосів, і міський голова відреагував на неї, проте неочікувано. «Підтримую електронну петицію в частині подальшого розвитку та вдосконалення існуючої системи охорони здоров’я столиці», – написав Віталій Кличко. При цьому про звільнення Гінзбург у його відповіді не було ані слова. Пройшло пів року, і чиновниця звільнилася сама. Виступаючи на сесії міськради 9 жовтня, Гінзбург зазначила, що залишає посаду.

Після звільнення Валентини Гінзбург Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту має  багаторічний досвід управління багатопрофільним комунальним медичним закладом. До виконання обов’язків вона приступила 5 листопада. 

Читайте також:

Теги: Київ місцева влада столиця Валентина Гінзбург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві пролунали вибухи
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
25 жовтня, 05:30
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
24 жовтня, 20:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
9 листопада, 12:39
Вирощений канабіс чоловіки сушили та готували для подальшого продажу
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
31 жовтня, 10:34
Автобус 9502 вже має пошкодження даху саме в тому місці, де на двох інших машинах встановлений захисний елемент
На маршрут у Києві вийшов третій двоповерховий автобус: де курсує
3 листопада, 08:47
У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
На Лісовому масиві під час толоки висаджено 15 сосен (фото)
3 листопада, 13:18
Сервіс може функціонувати навіть без доступу до інтернету
Оновлення у «Києві Цифровому»: як отримувати точні сповіщення про відключення світла
6 листопада, 09:55
Суд відправив Рибянського під варту на 60 діб
Поліцейського, який вкрав мільйони та втік до лісу, суд відправив під варту
8 листопада, 15:59
Вихователька дошкільного структурного підрозділу ліцею «Домінанта» Світлана Ващенко загинула внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ
Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула вихователька дитсадка Світлана Ващенко
15 листопада, 01:41

Новини

Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками (оновлюється)
Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками (оновлюється)
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)
У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)
Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість
Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua