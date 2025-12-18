У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками

Загиблий 34-річний місцевий мешканець напередодні прийшов до знайомої на застілля

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що до поліції Києва надійшло повідомлення від медиків про те, що у одній з багатоповерхівок на вулиці Антоновича виявлено тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановили, що загиблий – 34-річний місцевий мешканець, який напередодні прийшов до знайомої на застілля. Ввечері до їхньої компанії приєднався ще один гість й невдовзі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

«Зловмисник схопив металеві кайданки, що були в квартирі, та задушив ними потерпілого, після чого втік», – розповіли у поліції.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя вбивства фото: поліція Києва/Facebook

Оперативники територіального підрозділу спільно з колегами зі столичного главку та аналітиками сектору кримінального аналізу встановили та розшукали підозрюваного, ним виявився 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно переїхав до столиці.

Будинок, у якому сталося вбивство фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі затримали порушника у порядку cтатті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Hapaзi зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

