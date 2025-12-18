Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками
Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Загиблий 34-річний місцевий мешканець напередодні прийшов до знайомої на застілля

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що до поліції Києва надійшло повідомлення від медиків про те, що у одній з багатоповерхівок на вулиці Антоновича виявлено тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановили, що загиблий – 34-річний місцевий мешканець, який напередодні прийшов до знайомої на застілля. Ввечері до їхньої компанії приєднався ще один гість й невдовзі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

«Зловмисник схопив металеві кайданки, що були в квартирі, та задушив ними потерпілого, після чого втік», – розповіли у поліції.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя вбивства
Поліція вилучила ймовірне знаряддя вбивства
фото: поліція Києва/Facebook

Оперативники територіального підрозділу спільно з колегами зі столичного главку та аналітиками сектору кримінального аналізу встановили та розшукали підозрюваного, ним виявився 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно переїхав до столиці.

Будинок, у якому сталося вбивство
Будинок, у якому сталося вбивство
фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі затримали порушника у порядку cтатті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Hapaзi зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше поліція затримала 28-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 89-річної бабусі та замаху на вбивство матері. Вважаючи, що мати також мертва, чоловік зв’язав батька, який прокинувся у сусідній кімнаті, та втік із квартири. 

Читайте також:

Теги: вбивство кримінал Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ударів по Києву
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
25 листопада, 05:18
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
11 грудня, 01:52
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка вперше з'явився в суді
Підозрюваний у вбивстві активіста Чарлі Кірка вперше з'явився в суді
12 грудня, 03:19
Діана Хріненко зникла ввечері, повертаючись додому після концерту до Дня Незалежності-2018
Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці
28 листопада, 10:31
Прем'єрний показ вистави відбудеться 8 грудня
Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої
28 листопада, 16:36
За словами касирки магазину, кияни купляють ялинку 30-31 грудня і повертають після свят
Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах
1 грудня, 12:37
Станція «Мостицька» буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році, але метро поїде не раніше, ніж коли закінчиться будівництво двох станцій, зокрема й «Варшавської»
Будівництво метро на Виноградар: названо нові терміни відкриття станції «Мостицька»
3 грудня, 20:12
Поділ – це серце історичного Києва
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
4 грудня, 15:33
Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні
Суд залишив під вартою режисера Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх
16 грудня, 16:10

Новини

У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками
У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками
Метро на Виноградар: як будуються унікальні двоярусні тунелі
Метро на Виноградар: як будуються унікальні двоярусні тунелі
Кур’єр Glovo кастетом розбив обличчя батькові відомого блогера Степанця 
Кур’єр Glovo кастетом розбив обличчя батькові відомого блогера Степанця 
Київ: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua