Невдалий розворот фури призвів до смерті підлітка: подробиці ранкової трагедії у Києві

Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі

У Святошинському районі столиці поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, що сталася сьогодні вранці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що автопригода за участю вантажівки та позашляховика сталася близько 9:00 на Берестейському шосе. За попередніми даними, 59-річний водій вантажівки DAF, розвертаючись у напрямку Житомира, не надав переваги в русі та протаранив автомобіль Mercedes, що рухався назустріч.

Автопригода сталася сьогодні близько 9:00 ранку на Берестейському шосе фото: поліція Києва/Facebook

Наслідки зіткнення виявилися фатальними: 16-річний пасажир Mercedes загинув на місці від отриманих травм.

Водій та троє інших неповнолітніх пасажирів позашляховика госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Як зазначають у поліції, водій вантажівки попередньо був тверезий. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі деталі та механізм ДТП.

Наслідки зіткнення виявилися фатальними: 16-річний пасажир Mercedes загинув на місці від отриманих травм фото: поліція Києва/Facebook

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також вранці на Бориспільському шосе у напрямку виїзду до Києва сталася масштабна аварія за участі кількох автомобілів, рух до столиці ускладнено.