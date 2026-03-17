Головна Київ Новини
search button user button menu button

Державі повернуто майже 10 га лісу на Київщині, пов'язаних із Медведчуком та Клименком

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кінцевим бенефіціаром однієї з приватних компаній, які користувалися частиною лісу, є дружина підсанкційного проросійського політика
фото: Київська обласна прокуратура

У приватні руки землі потрапили нелегально у 2004 році, коли Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента України

У державну власність повернуто 9,5 га лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які перебували у користуванні приватних компаній. Ці землі пов'язують з проросійським політиком Віктором Медведчуком та міністром часів президентства Януковича – Олександром Клименком. Нині вони обоє під санкціями РНБО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  пресслужбу Київської обласної прокуратури.

У відомстві зазначили, що кінцевим бенефіціаром однієї з приватних компаній, які користувалися частиною лісу, є дружина підсанкційного проросійського політика. У приватні руки землі потрапили нелегально у 2004 році, коли Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента України.

За даними прокурорів, тоді Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши свої повноваження, незаконно передала землі лісогосподарського призначення у приватну власність.

Зазначається, що ці землі використовували для будівництва всупереч українському законодавству.

«Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди спірних ділянок», – йдеться у повідомленні.

У березні 2026 року рішення суду про повернення цих земель у державну власність, будо нарешті виконано.

«До Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію права власності на ці землі за державою», – розповіли у Київській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, навесні 2021-го Вищий Антикорупційний суд «розморозив» активи, арештовані у справі біглого міністра часів Януковича Олександра Клименка: квартири, паркомісця, автомобілі, вагони та мисливську базу. Все тому, що Клименко та інші підозрювані – вже не підозрювані в провадженні,

До слова, політична та бізнесова еліта терміново тікає з Близького Сходу, подалі від війни. І для повернення до Москви використовують елітні бізнес-джети, серед яких зафіксовано борт, що безпосередньо пов’язують із колишнім президентом-втікачем України Віктором Януковичем. 

Теги: Київщина земля Віктор Янукович Олександр Клименко Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Київ відновить будинок-«ромашку» на Оболоні після зимового колапсу: деталі закупівлі
Державі повернуто майже 10 га лісу на Київщині, пов'язаних із Медведчуком та Клименком
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Вчителька витирала ноги об голову учня: подробиці скандалу у столичному ліцеї
Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
Киянин жорстоко побив 75-річну сусідку: жінка в лікарні з переломом основи черепа
Новини

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua