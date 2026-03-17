Державі повернуто майже 10 га лісу на Київщині, пов'язаних із Медведчуком та Клименком

У державну власність повернуто 9,5 га лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які перебували у користуванні приватних компаній. Ці землі пов'язують з проросійським політиком Віктором Медведчуком та міністром часів президентства Януковича – Олександром Клименком. Нині вони обоє під санкціями РНБО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

У відомстві зазначили, що кінцевим бенефіціаром однієї з приватних компаній, які користувалися частиною лісу, є дружина підсанкційного проросійського політика. У приватні руки землі потрапили нелегально у 2004 році, коли Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента України.

За даними прокурорів, тоді Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши свої повноваження, незаконно передала землі лісогосподарського призначення у приватну власність.

Зазначається, що ці землі використовували для будівництва всупереч українському законодавству.

«Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди спірних ділянок», – йдеться у повідомленні.

У березні 2026 року рішення суду про повернення цих земель у державну власність, будо нарешті виконано.

«До Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію права власності на ці землі за державою», – розповіли у Київській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, навесні 2021-го Вищий Антикорупційний суд «розморозив» активи, арештовані у справі біглого міністра часів Януковича Олександра Клименка: квартири, паркомісця, автомобілі, вагони та мисливську базу. Все тому, що Клименко та інші підозрювані – вже не підозрювані в провадженні,

