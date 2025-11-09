Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини
Росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Корюківці
фото: Андрій Гріненко/Facebook

ТЕЦ, яка розташована у місті Корюківка на Чернігівщині, належить компанії Clear Energy

У ніч проти 9 листопада російські війська вдарили по одній з теплоелектростанцій компанії Clear Energy. Як інформує «Главком», про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко.

За його словами, три російські дрони атакували одну з ТЕЦ компанії, яку збудували у 2016 році. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини фото 1

«Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів», – каже Гріненко.

Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини фото 2

Як пише «Суспільне Чернігів», ідеться про ТЕЦ, яка розташована у місті Корюківка на Чернігівщині.

Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини фото 3

Голова Чернігівської обласної військової В’ячеслав Чаус повідомляв, що 8 листопада росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Корюківці, а вночі безпілотниками вдарили по одному із підприємств. За його словами, було декілька влучань та виникла пожежа, яку загасили вогнеборці. Усього за минулу добу Чернігівщина зазнала 44 обстріли.

Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини фото 4

На сайті компанії Clear Energy зазначається, що Корюківська теплоелектростанція є «одним із успішних прикладів розвитку зеленої енергетики в Україні». Вона використовує відходи деревообробної промисловості, зокрема, тріску, тирсу та гілля, що залишаються після лісозаготівлі. Станція виробляє 5,9 мегавата електричної та 14 мегаватів теплової енергії.

Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини фото 5

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Також Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС. 

Читайте також:

Теги: пожежа Чернігівщина росіяни відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ці чоловіки віддали своє життя, виконуючи важливу роботу для відновлення енергопостачання в Україні
Міненерго розповіло про енергетиків, яких вбила Росія на Чернігівщині
12 жовтня, 04:28
Причиною часткового блекауту в столиці є перенавантаження енергомережі
У деяких районах Києва зникло світло: названо причину
14 жовтня, 20:33
Наслідки удару по будинку в Ніжині
Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених
15 жовтня, 21:43
Зеленський прокоментував захист ТЕЦ-5, ТЕЦ-6
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
10 жовтня, 21:50
Українська зброя завдає ударів по економіці Росії
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна
28 жовтня, 13:09
Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом, а вогонь вдалося загасити лише через годину
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб
5 листопада, 02:53
Момент удару по нафтовому терміналу в Туапсе
У порту Туапсе внаслідок атаки дронів загорівся танкер
2 листопада, 10:23
Загалом ворог контролює 19,09% української території
Не Покровськ. Аналітики DeepState назвали найбільш проблемні ділянки фронту
1 листопада, 15:38
Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN
Вчора, 15:21

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
Уряд погодив обов’язкову евакуацію дітей із прифронтових сіл Дніпропетровщини та Запоріжжя
Уряд погодив обов’язкову евакуацію дітей із прифронтових сіл Дніпропетровщини та Запоріжжя
Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини
Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини
Командир штурмового полку дав невтішний прогноз щодо Донбасу
Командир штурмового полку дав невтішний прогноз щодо Донбасу
Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі
Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua