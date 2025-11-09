Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини

ТЕЦ, яка розташована у місті Корюківка на Чернігівщині, належить компанії Clear Energy

У ніч проти 9 листопада російські війська вдарили по одній з теплоелектростанцій компанії Clear Energy. Як інформує «Главком», про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко.

За його словами, три російські дрони атакували одну з ТЕЦ компанії, яку збудували у 2016 році. Постраждалих внаслідок атаки немає.

«Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів», – каже Гріненко.

Як пише «Суспільне Чернігів», ідеться про ТЕЦ, яка розташована у місті Корюківка на Чернігівщині.

Голова Чернігівської обласної військової В’ячеслав Чаус повідомляв, що 8 листопада росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Корюківці, а вночі безпілотниками вдарили по одному із підприємств. За його словами, було декілька влучань та виникла пожежа, яку загасили вогнеборці. Усього за минулу добу Чернігівщина зазнала 44 обстріли.

На сайті компанії Clear Energy зазначається, що Корюківська теплоелектростанція є «одним із успішних прикладів розвитку зеленої енергетики в Україні». Вона використовує відходи деревообробної промисловості, зокрема, тріску, тирсу та гілля, що залишаються після лісозаготівлі. Станція виробляє 5,9 мегавата електричної та 14 мегаватів теплової енергії.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Також Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС.