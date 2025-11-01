Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
Пожежа на НПЗ у США
скріншот з відео

Після вибуху над НПЗ у штаті Нью-Мексико здійнявся густий стовп диму

У США стався потужний вибух на найбільшому нафтопереробному заводі штату Нью-Мексико – HF Sinclair Navajo Refinery, розташованому поблизу міста Артезія. Внаслідок інциденту кілька людей постраждали, повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Вибух пролунав у п’ятницю, 31 жовтня. Після детонації над підприємством здійнявся густий стовп диму, який накрив частину Артезії, поки рятувальники не локалізували пожежу.

За словами командира поліції Артезії Піта Кіньонеса, загиблих немає, проте кілька людей отримали поранення, їхня кількість уточнюється.

Менеджер з надзвичайних ситуацій округу Едді Дженніфер Армендаріс повідомила, що для евакуації поранених підготували зону посадки медичного гелікоптера.

До середини дня дим над заводом розвіявся, а рух на прилеглих дорогах відновили. Причини вибуху наразі не встановлені, офіційних коментарів від компанії HF Sinclair поки що не надходило.

Департамент охорони довкілля штату Нью-Мексико направив до Артезії спеціальну групу для оцінки екологічних наслідків інциденту та моніторингу якості повітря.

Що відомо про HF Sinclair Navajo Refinery

Нафтопереробний завод HF Sinclair Navajo Refinery – найбільший у Нью-Мексико. Він переробляє нафту з Перміанського басейну – одного з найактивніших нафтовидобувних регіонів світу та забезпечує паливом південно-західні штати США.

Підприємство здатне переробляти як «солодку» (sweet), так і «кислу» (sour) нафту, його проєктна потужність становить до 100 тис. барелів на добу.

Компанія HF Sinclair, штаб-квартира якої знаходиться в Далласі (штат Техас), також володіє нафтопереробними заводами в Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, Вашингтоні та Юті.

Як повідомлялося, вибух на заводі Accurate Energetic Systems, який займається виробництвом вибухівки для військових, призвів до загибелі 16 людей. 

Вибух стався у сільській місцевості Теннессі та був настільки потужним, що його відчували за багато миль навколо. За словами влади, ніхто не вижив.

Раніше у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT. Згідно з повідомленням диспетчерської служби округу Воррік, пожежі супроводжували вибухи.

Теги: пожежа вибух США завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ отримає можливість вражати енергетику Росії
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
3 жовтня, 12:30
У ході судового процесу свідчення дали 34 людини
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Росія змогла обійти санкції США через криптовалютну операцію
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
6 жовтня, 22:40
КАБИ атакували Харків
Харків атакували ворожі КАБи: є постраждалі
21 жовтня, 00:48
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
РФ атакувала Київ безпілотниками, уламки впали на дитячий садок, є постраждалі (оновлено)
23 жовтня, 00:30
Атакований Афіпський НПЗ у ніч на 26 вересня
Reuters: Росія залучає резервістів для охорони НПЗ через дронові атаки
23 жовтня, 04:13
Президент США Дональд Трамп під час виступу заявив, що відсутність Нобелівської премії миру буде «образою для країни»
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
1 жовтня, 11:38
Трамп провів зустріч з прем'єркою Японії
Обстріл Чернігівщини, зустріч Трампа з прем'єркою Японії: головне за ніч
28 жовтня, 05:53
Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці
У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару
26 жовтня, 17:58

Соціум

У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
Окупанти заборонили в'їзд електромобілів на Кримський міст: названо причину
Окупанти заборонили в'їзд електромобілів на Кримський міст: названо причину
В Московській області виникли проблеми з електропостачанням
В Московській області виникли проблеми з електропостачанням
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian
Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств
Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств
Від таксиста до спецназівця: ЗМІ розповіли, хто стояв за пограбуванням Лувру
Від таксиста до спецназівця: ЗМІ розповіли, хто стояв за пограбуванням Лувру

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua