У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі

Пожежа на НПЗ у США

Після вибуху над НПЗ у штаті Нью-Мексико здійнявся густий стовп диму

У США стався потужний вибух на найбільшому нафтопереробному заводі штату Нью-Мексико – HF Sinclair Navajo Refinery, розташованому поблизу міста Артезія. Внаслідок інциденту кілька людей постраждали, повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Вибух пролунав у п’ятницю, 31 жовтня. Після детонації над підприємством здійнявся густий стовп диму, який накрив частину Артезії, поки рятувальники не локалізували пожежу.

За словами командира поліції Артезії Піта Кіньонеса, загиблих немає, проте кілька людей отримали поранення, їхня кількість уточнюється.

Менеджер з надзвичайних ситуацій округу Едді Дженніфер Армендаріс повідомила, що для евакуації поранених підготували зону посадки медичного гелікоптера.

До середини дня дим над заводом розвіявся, а рух на прилеглих дорогах відновили. Причини вибуху наразі не встановлені, офіційних коментарів від компанії HF Sinclair поки що не надходило.

Департамент охорони довкілля штату Нью-Мексико направив до Артезії спеціальну групу для оцінки екологічних наслідків інциденту та моніторингу якості повітря.

🇺🇸 An explosion has rocked an oil refinery in Artesia, New Mexico



"The earlier emergency at the HF Sinclair Navajo Refinery has been successfully extinguish by the emergency response teams," the police department said pic.twitter.com/mrdevr7OIF — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 31, 2025

Що відомо про HF Sinclair Navajo Refinery

Нафтопереробний завод HF Sinclair Navajo Refinery – найбільший у Нью-Мексико. Він переробляє нафту з Перміанського басейну – одного з найактивніших нафтовидобувних регіонів світу та забезпечує паливом південно-західні штати США.

Підприємство здатне переробляти як «солодку» (sweet), так і «кислу» (sour) нафту, його проєктна потужність становить до 100 тис. барелів на добу.

Компанія HF Sinclair, штаб-квартира якої знаходиться в Далласі (штат Техас), також володіє нафтопереробними заводами в Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, Вашингтоні та Юті.

