Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Чернігові померла найстарша породілля України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Чернігові померла найстарша породілля України
Причиною смерті Валентини Підвербної стали вік та хвороби
фото з відкритих джерел

Валентина Підвербна стала відомою після того, як народила дитину у віці 65 років

У Чернігові на 81 році життя померла найстарша породілля України Валентина Підвербна. Як інформує «Главком», про це повідомляє tsn.ua.

«Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання», – розповіла чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз.

Як відомо, Валентина Підвербна народила дитину у віці 65 років після штучного запліднення. 12 років Анна жила разом з матір'ю, аж поки у квітні 2023-го не з’явилися її дописи у соцмережі, в яких вона розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері.

Анна Підвербна поскаржилася на свою матір: що та її ображає, псує її одяг, забороняє елементарні гігієнічні процедури. Після цього державні служби вилучили дитину у Валентини Підвербної, а згодом у Анни Підвербної з'явилася офіційна опікунка Олена Ятченко. Вона була знайома з родиною і відвідувала одну й ту саму релігійну організацію, що й Валентина Підвербна. 

Пізніше у Валентини Підвербної суд відібрав 14-річну доньку Анну без позбавлення батьківських прав. До 18-річного віку дівчинка залишиться під опікою Олени Ятченко. Опікункою Ятченко стала ще навесні 2024 року.

 

Читайте також:

Теги: смерть Чернігів суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов отримав вирок суду
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
6 листопада, 17:48
Поліцейські закликають батьків контролювати дозвілля дітей
На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці
28 жовтня, 13:39
У Чернігові видніється пожежа після атаки дронів
Центр Чернігова атаковано дронами: виникла пожежа
28 жовтня, 00:26
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Станом на зараз, поліцейські опитали більш як десять очевидців інциденту
Мобілізований киянин помер у лікарні після травми, отриманої у розподільчому пункті ТЦК. Поліція відкрила справу
24 жовтня, 11:48
Мартіна Беднаржова на своїх уроках виправдовувала криваві дії Росії на території України
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи
23 жовтня, 08:57
Андрій Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року
Названо причину смерті Дизеля з Green Grey
21 жовтня, 19:58
На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі
18 жовтня, 11:57
Арсеній Насіковський відігравав активну роль в операційних проєктах DIM, курував будівельні й інвестиційні напрямки
Помер 21-річний син великого київського забудовника
16 жовтня, 18:37

Події в Україні

Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
У Чернігові померла найстарша породілля України
У Чернігові померла найстарша породілля України
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ
Командир назвав дві категорії військових, які найчастіше йдуть у СЗЧ
Командир назвав дві категорії військових, які найчастіше йдуть у СЗЧ
Ексміністр пояснив, як удари по енергетиці впливають на ситуацію на фронті
Ексміністр пояснив, як удари по енергетиці впливають на ситуацію на фронті
Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 10 листопада: «Укренерго» оприлюднило графіки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua