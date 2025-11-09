У Чернігові померла найстарша породілля України

Валентина Підвербна стала відомою після того, як народила дитину у віці 65 років

У Чернігові на 81 році життя померла найстарша породілля України Валентина Підвербна. Як інформує «Главком», про це повідомляє tsn.ua.

«Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання», – розповіла чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз.

Як відомо, Валентина Підвербна народила дитину у віці 65 років після штучного запліднення. 12 років Анна жила разом з матір'ю, аж поки у квітні 2023-го не з’явилися її дописи у соцмережі, в яких вона розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері.

Анна Підвербна поскаржилася на свою матір: що та її ображає, псує її одяг, забороняє елементарні гігієнічні процедури. Після цього державні служби вилучили дитину у Валентини Підвербної, а згодом у Анни Підвербної з'явилася офіційна опікунка Олена Ятченко. Вона була знайома з родиною і відвідувала одну й ту саму релігійну організацію, що й Валентина Підвербна.

Пізніше у Валентини Підвербної суд відібрав 14-річну доньку Анну без позбавлення батьківських прав. До 18-річного віку дівчинка залишиться під опікою Олени Ятченко. Опікункою Ятченко стала ще навесні 2024 року.