Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Черкащині чотири дитини загинули в пожежі: матір отримала підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Черкащині чотири дитини загинули в пожежі: матір отримала підозру
У пожежі загинули двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців
фото: Черкаська обласна прокуратура

За даними слідства, матір залишила вдома без нагляду шістьох дітей

На Черкащині жінка, яка залишила вдома без нагляду шістьох дітей, отримала підозру через смерть дітей. Четверо з них загинули в пожежі, ще двоє перебувають у лікарні з опіками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

Інцидент стався 22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

У пожежі загинули двоє хлопчиків, пʼять та семи років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців, а ще двоє дітей віком 8 та 10 років отримали опіки. Вони перебувають під наглядом медиків. Ще одна 12-річна дівчинка на момент трагедії гостювала у рідних.

Правоохоронці ведуть розслідування одразу за кількома статтями КК України, серед яких:

  • умисне вбивство малолітніх (1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ);
  • порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 ККУ);
  • злісне невиконання батьківських обов’язків (ст. 166 ККУ).

Матері правоохоронці повідомили про підозру за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть. Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.

До слова, на Вінниччині у селі Іванівці Барської громади в будинку багатодітної родини виникла пожежа. Восьмирічна дівчинка запалила свічку й залишила її без нагляду, внаслідок чого зайнялося крісло.

Читайте також:

Теги: Черкащина діти смерть пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспит із російської мови у школі Великої Британії дає учням можливість підвищити загальний бал
У Великій Британії українські діти вимушено складають іспити з російської мови
24 листопада, 21:39
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
24 листопада, 00:45
СБУ повідомила про ураження другого за величиною нафтового порту рф
СБУ та Сили оборони атакували другий за розміром нафтоекспортний порт Росії
14 листопада, 14:01
Пожежа в окупованій Луганщині
На окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції
2 листопада, 00:28
Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди
Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні: є постраждалі (фото)
29 жовтня, 11:57
Правоохоронці встановлять усі обставини загибелі жінки
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
29 жовтня, 11:20
Потреба в грошах та психологічна вразливість може зробити підлітка піддатливими до онлайн-вербування
Чому підлітки піддаються онлайн-вербуванню російських спецслужб? Результати дослідження
29 жовтня, 11:14
У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації
Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи
29 жовтня, 10:10
Мартінес негайно спробував надати допомогу постраждалому чоловіку
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
28 жовтня, 14:55

Кримінал

На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст
На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст
Умєров дав свідчення НАБУ у справі «Міндічгейту»
Умєров дав свідчення НАБУ у справі «Міндічгейту»
На Черкащині чотири дитини загинули в пожежі: матір отримала підозру
На Черкащині чотири дитини загинули в пожежі: матір отримала підозру
Перевірка прокурорів з інвалідністю: Кравченко повідомив результати
Перевірка прокурорів з інвалідністю: Кравченко повідомив результати
Подвійний теракт у Дніпрі: 16-річний підліток отримав підозру
Подвійний теракт у Дніпрі: 16-річний підліток отримав підозру
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua