На Черкащині чотири дитини загинули в пожежі: матір отримала підозру

На Черкащині жінка, яка залишила вдома без нагляду шістьох дітей, отримала підозру через смерть дітей. Четверо з них загинули в пожежі, ще двоє перебувають у лікарні з опіками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

Інцидент стався 22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

У пожежі загинули двоє хлопчиків, пʼять та семи років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців, а ще двоє дітей віком 8 та 10 років отримали опіки. Вони перебувають під наглядом медиків. Ще одна 12-річна дівчинка на момент трагедії гостювала у рідних.

Правоохоронці ведуть розслідування одразу за кількома статтями КК України, серед яких:

умисне вбивство малолітніх (1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ);

порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 ККУ);

злісне невиконання батьківських обов’язків (ст. 166 ККУ).

Матері правоохоронці повідомили про підозру за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть. Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.

До слова, на Вінниччині у селі Іванівці Барської громади в будинку багатодітної родини виникла пожежа. Восьмирічна дівчинка запалила свічку й залишила її без нагляду, внаслідок чого зайнялося крісло.