В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
На кількох локаціях після влучань видніється пожежа
Увечері, 12 листопада, у тимчасово окупованому Бердянську прогриміла серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали, передає «Главком».
За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано декілька влучань, а на кількох локаціях після влучань видніється пожежа.
Також очевидці публікують кадри з вибухами та заревом.
💥💥У тимчасово окупованому Бердянську переполох pic.twitter.com/2IBYMbHMak— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2025
До слова, в окупованому Бердянську Запорізької області неповнолітніх школярів росіяни змушують складати присягу армії РФ.
