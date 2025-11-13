В окупованому Бердянську прогриміли вибухи

На кількох локаціях після влучань видніється пожежа

Увечері, 12 листопада, у тимчасово окупованому Бердянську прогриміла серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали, передає «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано декілька влучань, а на кількох локаціях після влучань видніється пожежа.

Також очевидці публікують кадри з вибухами та заревом.

До слова, в окупованому Бердянську Запорізької області неповнолітніх школярів росіяни змушують складати присягу армії РФ.