На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
Роботи заплановані на Рокитнянському гранітному кар'єрі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Звуки вибухів лунатимуть до 16:00

Сьогодні, 12 листопада, на Київщині проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що роботи заплановані на Рокитнянському гранітному кар'єрі. Фахівці добуватимуть граніт для виробництва щебеневої продукції. Час проведення вибухових робіт – із 8:00 до 16:00.

Під час вибухових робіт будуть подаватись звукові сигнали (сирена), які буде чутно в найближчих населених пунктах:

  • перший сигнал (попереджувальний) – один тривалий, за 1 год. до проведення вибуху
  • другий сигнал (бойовий) – два тривалих
  • третій сигнал (відбій) – три коротких.

Жителів просять зберігати спокій і довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації та ракетно-дронових атак. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

До слова, у вересні вибухові роботи проводилися на території Шамраївського родовища гранітів, де  добувають граніт для виробництва щебеневої продукції.

Теги: влада навчання розмінування військові Київщина вибух

