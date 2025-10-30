Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено
У ніч проти 30 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку на Київщину – під ударом опинилися мирні населені пункти області. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.
За словами очільника ОВА, в області працювали сили протиповітряної оборони. Завдяки злагодженій роботі ППО та учасників проєкту «Чисте небо» на рубежах області було ліквідовано близько шістдесяти «шахедів».
«Якби не професійна робота наших воїнів, наслідки для Київщини могли бути значно гіршими», – зазначив Калашник.
Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Водночас у Борисполі постраждала 35-річна жінка – вона отримала термічні опіки, різані та рвані рани, а також перелом ключиці. Постраждала перебуває у лікарні, їй надають необхідну медичну допомогу.
За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області. Зокрема, у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлю підприємства, три багатоповерхівки, дев’ять автомобілів та вісім автобусів, ще два авто знищено. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
На місцях працюють оперативні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим жителям.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Також Росія вночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
