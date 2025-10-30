Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів

За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області

Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено

У ніч проти 30 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку на Київщину – під ударом опинилися мирні населені пункти області. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

За словами очільника ОВА, в області працювали сили протиповітряної оборони. Завдяки злагодженій роботі ППО та учасників проєкту «Чисте небо» на рубежах області було ліквідовано близько шістдесяти «шахедів».

За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області фото: Микола Калашник/Telegram

«Якби не професійна робота наших воїнів, наслідки для Київщини могли бути значно гіршими», – зазначив Калашник.

Пошкодження внаслідок нічної атаки дронів на Київщині фото: Микола Калашник/Telegram

Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Водночас у Борисполі постраждала 35-річна жінка – вона отримала термічні опіки, різані та рвані рани, а також перелом ключиці. Постраждала перебуває у лікарні, їй надають необхідну медичну допомогу.

Пошкодження внаслідок нічної атаки дронів на Київщині ото: Микола Калашник/Telegram фото: Микола Калашник/Telegram

За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області. Зокрема, у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлю підприємства, три багатоповерхівки, дев’ять автомобілів та вісім автобусів, ще два авто знищено. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

На місцях працюють оперативні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим жителям.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Також Росія вночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.