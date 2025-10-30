Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області
фото: Микола Калашник/Telegram

Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено

У ніч проти 30 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку на Київщину – під ударом опинилися мирні населені пункти області. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

За словами очільника ОВА, в області працювали сили протиповітряної оборони. Завдяки злагодженій роботі ППО та учасників проєкту «Чисте небо» на рубежах області було ліквідовано близько шістдесяти «шахедів».

За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області
За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області
фото: Микола Калашник/Telegram

«Якби не професійна робота наших воїнів, наслідки для Київщини могли бути значно гіршими», – зазначив Калашник.

Пошкодження внаслідок нічної атаки дронів на Київщині
Пошкодження внаслідок нічної атаки дронів на Київщині
фото: Микола Калашник/Telegram

Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Водночас у Борисполі постраждала 35-річна жінка – вона отримала термічні опіки, різані та рвані рани, а також перелом ключиці. Постраждала перебуває у лікарні, їй надають необхідну медичну допомогу.

Пошкодження внаслідок нічної атаки дронів на Київщині ото: Микола Калашник/Telegram
Пошкодження внаслідок нічної атаки дронів на Київщині ото: Микола Калашник/Telegram
фото: Микола Калашник/Telegram

За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області. Зокрема, у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлю підприємства, три багатоповерхівки, дев’ять автомобілів та вісім автобусів, ще два авто знищено. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

На місцях працюють оперативні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим жителям. 

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей. Також Росія вночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. 

Теги: системи ППО Київщина ворог Микола Калашник обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
3 жовтня, 21:53
Росія вдарила по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю
5 жовтня, 01:26
За словами пресслужби, ремонт обʼєкта затягнеться через масштабні пошкодження
Окупанти вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині
9 жовтня, 09:50
Зеленський: Російські удари стали більш підлими
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО
12 жовтня, 15:01
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих
22 жовтня, 05:35
Проблеми з гарячим водопостачанням виникли у будинках у семи районах міста
Частина Києва залишилася без гарячої води
22 жовтня, 13:57
Контррозвідка попередила теракт: в Одесі затримано подружній «тандем» агентів РФ
Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
2 жовтня, 11:42
Пасажирський потяг сполученням Київ-Чернівцісмертельно травмував жінку
На Фастівщині потяг смертельно травмував 44-річну жінку
24 жовтня, 08:40
«Бучазеленбуд» планує висадити тюльпани у міському парку
Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити
28 жовтня, 13:08

Новини

Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні
Віталій Кличко розповів, ким зайняте його серце після розлучення
Віталій Кличко розповів, ким зайняте його серце після розлучення
Нічний обстріл Київщини: рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків
Нічний обстріл Київщини: рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків
У столиці тривога тривала понад шість годин
У столиці тривога тривала понад шість годин

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua