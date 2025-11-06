В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати

Об’їзд залізничного переїзду організовано вулицями Вокзальна, Депутатська, Чорних Запорожців та Яблунська

Сьогодні, 6 листопада, у Бучі перекрили залізничний переїзд по вулиці Заводській. Рух транспорту обмежено у зв’язку з ремонтом водовідвідних лотків. Про це повідомили в Бучанській міській раді, інформує «Главком».

Зазначається, що обмеження руху транспорту триватиме з 8:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт, а саме ремонтом водовідвідних лотків.

На цей час об’їзд здійснюватиметься вулицями Вокзальна, Депутатська, Чорних Запорожців та Яблунська.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, до 2 листопада частково обмежено рух Північним мостом через р. Дніпро. Дорожники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть конструкції деформаційного шва на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро. Роботи виконуватимуть з частковим перекриттям другої і третьої смуг руху. Першшу та четверту смуги лишатимуть вільними для руху транспорту.