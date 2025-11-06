Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати
Обмеження руху транспорту триватиме з 8:00 до 17:00
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Об’їзд залізничного переїзду організовано вулицями Вокзальна, Депутатська, Чорних Запорожців та Яблунська

Сьогодні, 6 листопада, у Бучі перекрили залізничний переїзд по вулиці Заводській. Рух транспорту обмежено у зв’язку з ремонтом водовідвідних лотків. Про це повідомили в Бучанській міській раді, інформує «Главком».

Зазначається, що обмеження руху транспорту триватиме з 8:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт, а саме ремонтом водовідвідних лотків.

На цей час об’їзд здійснюватиметься вулицями Вокзальна, Депутатська, Чорних Запорожців та Яблунська.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, до 2 листопада частково обмежено рух Північним мостом через р. Дніпро. Дорожники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть конструкції деформаційного шва на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро. Роботи виконуватимуть з частковим перекриттям другої і третьої смуг руху. Першшу та четверту смуги лишатимуть вільними для руху транспорту. 

Теги: Київщина залізниця дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року
4 листопада, 20:49
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у нападі з сокирою на відвідувача кафе
На Київщині затримано чоловіка, підозрюваного у нападі з сокирою на відвідувача кафе
30 жовтня, 16:44
Унаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події
На Київщині загинув мотоцикліст, в’їхавши у припарковану вантажівку
30 жовтня, 00:34
«Бучазеленбуд» планує висадити тюльпани у міському парку
Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити
28 жовтня, 13:08
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
25 жовтня, 20:15
Автівка 15-річного водія Opel Vectra влетіла у кювет і зіткнулася з деревом у селі Мигалки на Київщині
На Київщині 15-річний водій Opel вбив друга і поранив шістьох дітей
21 жовтня, 15:21
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки
18 жовтня, 12:56
14 жовтня Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області відмінила тендер
Автобан на Буковель. Служба відновлення скасувала тендер, яким зацікавилися журналісти
17 жовтня, 09:15
У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень також не діють
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 09:20

Новини

У Бучі 18-річний хлопець жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження у пішохідному переході
У Бучі 18-річний хлопець жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження у пішохідному переході
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати
Оновлення у «Києві Цифровому»: як отримувати точні сповіщення про відключення світла
Оновлення у «Києві Цифровому»: як отримувати точні сповіщення про відключення світла
Виставка «Пробудження» Івана Марчука працює у Києві останні чотири дні
Виставка «Пробудження» Івана Марчука працює у Києві останні чотири дні
Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт
Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua