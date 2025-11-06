Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії

«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», – хизувався новий спікер

Новий голова нижньої палати парламенту Чехії, палати депутатів Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України. Проте, замість одного прапора, на його місце активісти підняли одразу три українські прапори, пише «Главком».

🇺🇦Відразу три українські прапори з'явилися на будівлі парламенту Чехії після того, як новий спікер зняв його. pic.twitter.com/dTf80k1vBe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 6, 2025

Актуальні дані свідчать про те, що наразі в Чехії проживає близько 400 тис. українців. Ці показники зробили Чехію лідером у рейтингу ЄС за показником кількості українців. До того ж за вересень влада Чехії надала 13,5 тис. тимчасових дозволів на захист, що більше за річний показник.

До слова, у Чехії планують скоротити соціальні виплати українським біженцям та змінити умови тимчасового захисту. Влада Чехії зазначає, що на це рішення вплинув український уряд.