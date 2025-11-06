Головна Світ Політика
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», – хизувався новий спікер

Новий голова нижньої палати парламенту Чехії, палати депутатів Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України. Проте, замість одного прапора, на його місце активісти підняли одразу три українські прапори, пише «Главком».

Актуальні дані свідчать про те, що наразі в Чехії проживає близько 400 тис. українців. Ці показники зробили Чехію лідером у рейтингу ЄС за показником кількості українців. До того ж за вересень влада Чехії надала 13,5 тис. тимчасових дозволів на захист, що більше за річний показник.

До слова, у Чехії планують скоротити соціальні виплати українським біженцям та змінити умови тимчасового захисту. Влада Чехії зазначає, що на це рішення вплинув український уряд. 

