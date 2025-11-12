Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київщина: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла 13 листопада у Київській області

Завтра, 13 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 13 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30 та з 20:00 до 23:30;
  • 3.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 08:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • 5.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • 6.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • 6.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00.
Київщина: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.

