Київщина: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки відключень світла 13 листопада у Київській області

Завтра, 13 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 13 листопада

1.1 черга – без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30 та з 20:00 до 23:30;

3.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 08:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;

5.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;

6.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;

6.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла.