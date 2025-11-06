У Міссісіпі стався вибух на хімічному заводі

Головна Світ Соціум
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Витік аміаку спричинив вибух на заводі CF Industries
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

У штаті Міссісіпі стався вибух на підприємстві з виробництва водню та азотних продуктів, який спричинив витік аміаку. Місцевим жителям довелося евакуюватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

За інформацією губернатора Міссісіпі Тейта Рівза, інцидент стався на заводі CF Industries у місті Язу-Сіт. На підприємстві заявили, що ніхто не постраждав і всі співробітники та підрядники, які перебували на місці події на момент інциденту, перебувають у безпеці.

Підприємство в Язу-Сіті включає завод із виробництва аміаку, чотири заводи з виробництва азотної кислоти та кілька інших об’єктів. Потужності комплексу дозволяють зберігати близько 48 тисяч тонн аміаку, однак точний обсяг, що перебував на підприємстві під час вибуху, наразі невідомий.

Департамент охорони довкілля Міссісіпі повідомив, що «операції з моніторингу повітря триватимуть стільки, скільки буде потрібно для безпеки населення».

Нагадаємо, у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT.

Як повідомлялося, в Індії стався вибух на об'єкті фармацевтичної компанії Sigachi Industries, що призвів до пожежі. Завод обслуговував різні галузі промисловості, включаючи фармацевтичну, харчову, косметичну та хімічну. Внаслідок інциденту загинули 42 людини.

Теги: США вибух

