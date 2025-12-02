Головна Київ Новини
На Білоцерківщині водій автомобіля Renault збив на смерть велосипедиста (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
57-річний водій автомобіля Renault під час руху скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в попутному напрямку
фото: поліція Київської області

Поліцейські Київщини розслідують обставини смертельної аварії на Білоцерківщині, у якій загинув велосипедист

30 листопада на 43 кілометрі автодороги сполученням сіл «Трушки-Фурси» трапилась дорожньо-транспортна подія. Поліцейські Київщини розслідують обставини смертельної аварії в якій 57-річний водій автомобіля Renault під час руху скоїв наїзд на велосипедиста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Київщини.

Внаслідок ДТП 63-річний кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці події
фото: Нвціональна поліція України

Правоохоронці попередньо встановили, що 57-річний водій автомобіля Renault під час руху скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в попутному напрямку.

57-річний водій автомобіля Renault під час руху скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в попутному напрямку
фото: Національна поліція України/Facebook

Внаслідок ДТП 63-річний кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 29 листопада на масиві Таращанський, поблизу зупинки громадського транспорту, сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п’ятеро пішоходів, зокрема четверо неповнолітніх дітей. За попередніми даними, 67-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, рухаючись з міста Біла Церква в напрямку села Шкарівка, відволікся від керування та проїхав на червоний сигнал світлофора. Це призвело до наїзду на п’ятьох пішоходів, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході.

