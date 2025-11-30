У Вишгороді пожежа знищила квартири на шести поверхах (відео)

Рятувальники повідомили про смерть одної людини

У ніч на 30 листопада місто Вишгород на Київщині зазнало ворожого удару, який призвів до масштабної пожежі у житловому секторі. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначають рятувальники, вогонь охопив значну частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Вигоріли квартири з 1-го до 6-го поверху. Вікна багатьох квартир перетворилися на чорні провалля, а внутрішні приміщення повністю знищені вогнем.

Рятувальники повідомили про смерть одної людини. Також щонайменше шестеро людей отримали поранення. З пошкодженого будинку евакуйовано 146 мешканців.

Окрім житлового будинку, у Вишгороді також зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків. Пошкоджені припарковані автомобілі.

Триває гасіння пожежі на одному з промислових підприємств міста. Рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на місцях руйнувань.

Як відомо, у ніч на 30 листопада ворог завдав удару по місту Вишгород Київської області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа у багатоповерховому житловому будинку та пошкоджено промислові об’єкти.