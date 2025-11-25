Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Київській області 26 листопада

Завтра, 26 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 26 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 02:00 до 06:00 та з 12:30 до 16:30;
  • 1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 3.2 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.1 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.2 черга – без світла з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 5.1 черга – без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 5.2 черга – без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 6.1 черга – без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00 та з 09:00 до 13:00.
Нагадаємо, завтра, 26 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

