На Київщині водій збив п’ятьох пішоходів, серед яких чотири дитини

29 листопада на масиві Таращанський, поблизу зупинки громадського транспорту, сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п’ятеро пішоходів, зокрема четверо неповнолітніх дітей. Про це повідомляє поліція Київщини, пише «Главком».

За попередніми даними, 67-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, рухаючись з міста Біла Церква в напрямку села Шкарівка, відволікся від керування та проїхав на червоний сигнал світлофора. Це призвело до наїзду на п’ятьох пішоходів, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході.

Серед постраждалих – чотири неповнолітніх: восьмирічний хлопчик, дві 15-річні дівчини та одна 16-річна. Усім було надано кваліфіковану медичну допомогу, і вони повернулися додому після огляду. Окрім того, травми середньої тяжкості отримала 54-річна жінка.

Водій не був у стані алкогольного сп’яніння. Проте слідчі Білоцерківського районного управління поліції Київщини повідомили водієві про підозру за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людей.

Справа перебуває на розслідуванні, і поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.

