Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Київщині водій збив п’ятьох пішоходів, серед яких чотири дитини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині водій збив п’ятьох пішоходів, серед яких чотири дитини
67-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander відволікся від керування та проїхав на червоний сигнал світлофора
фото: поліція Київщини

Справа перебуває на розслідуванні, і поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП

29 листопада на масиві Таращанський, поблизу зупинки громадського транспорту, сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п’ятеро пішоходів, зокрема четверо неповнолітніх дітей. Про це повідомляє поліція Київщини, пише «Главком».

За попередніми даними, 67-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, рухаючись з міста Біла Церква в напрямку села Шкарівка, відволікся від керування та проїхав на червоний сигнал світлофора. Це призвело до наїзду на п’ятьох пішоходів, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході.

Серед постраждалих – чотири неповнолітніх: восьмирічний хлопчик, дві 15-річні дівчини та одна 16-річна. Усім було надано кваліфіковану медичну допомогу, і вони повернулися додому після огляду. Окрім того, травми середньої тяжкості отримала 54-річна жінка.

Водій не був у стані алкогольного сп’яніння. Проте слідчі Білоцерківського районного управління поліції Київщини повідомили водієві про підозру за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людей.

Справа перебуває на розслідуванні, і поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, у селі Галайки Тетіївської громаді на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода аварія за участі легковика та пішохода.

До слова, у Вінниці 9 листопада близько 11:00 години трапилася аварія на перетині Келецької та Шевченка. Внаслідок чого постраждала людина.

Читайте також:

Теги: поліція ДТП Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ
28 листопада, 14:58
Попередньою причиною займання стало необережне поводження з вогнем
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
27 листопада, 09:52
Триває розбір конструкцій поруч розташованих житлових будинків
Наслідки удару по Київщині: фото
25 листопада, 06:16
11-річний хлопець викинув з вікна багатоповерхівки чужого кота
У Києві 11-річна дитина викинула сусідського кота з багатоповерхівки. Поліція відреагувала
24 листопада, 18:40
Київщина: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
19 листопада, 19:11
Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир, ще одна пасажирка госпіталізована
Смертельна ДТП під Києвом: кросовер BMW перекинувся, врізавшись у відбійник (фото)
19 листопада, 12:08
За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
11 листопада, 16:18
Київщина: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року
10 листопада, 21:37
Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик
На Вінниччині дев'ятирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки
4 листопада, 21:59

Кримінал

На Київщині водій збив п’ятьох пішоходів, серед яких чотири дитини
На Київщині водій збив п’ятьох пішоходів, серед яких чотири дитини
Операція «Міндічгейт». Арештовано клініку Цукермана: деталі
Операція «Міндічгейт». Арештовано клініку Цукермана: деталі
На Черкащині жінка за день скоїла три ДТП
На Черкащині жінка за день скоїла три ДТП
Суд арештував 197 млн грн, які компанія Новинського хотіла легалізувати
Суд арештував 197 млн грн, які компанія Новинського хотіла легалізувати
На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи
На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи
Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ
Депутатка та її діти отримали 15 років вʼязниці за роботу на ФСБ

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua