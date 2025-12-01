Головна Країна Кримінал
На Полтавщині п'яний поліцейський збив на смерть двох неповнолітніх сестер

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Працівник поліції, керуючи авто Hyundai Tucson, наїхав на двох 17-річних сестер
Водій зник з місця ДТП, проте згодом повернувся

У Полтавській області поліцейський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив двох 17-річних сестер. Пішоходи загинули на місці. Про подробиці трагедії та просування справи розповіли у Полтавській обласній прокуратурі, передає «Главком».

ДТП сталася ввечері 30 листопада в місті Карлівка. «Працівник поліції, керуючи своїм авто Hyundai Tucson, наїхав на двох 17-річних сестер, які рухалися узбіччям. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці», – повідомили в прокуратурі.

Після інциденту поліціянт втік з місця трагедії, проте невдовзі повернувся. Правоохоронця затримала поліція у порядку ст. 208 КПК України. Повідомляється, що водій був нетверезим. «За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб)», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі прокурори Полтавської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Слідчими діями у справі займається ДБР. Керівництво обласної поліції ініціювало службове розслідування.

Раніше «Главком» писав про те, що на Київщині водій збив п’ятьох пішоходів, серед яких чотири дитини. За попередніми даними, 67-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, рухаючись з міста Біла Церква в напрямку села Шкарівка, відволікся від керування та проїхав на червоний сигнал світлофора. Це призвело до наїзду на п’ятьох пішоходів, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході.

Також повідомлялося, що на Черкащині жінка за день скоїла три ДТП. Поліціянти Черкаської області склали аж шість протоколів на водійку, яка за день скоїла три ДТП у селищі Маньківка.

