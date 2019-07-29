На «мосту Кличка» знову тріснуло скло: цього разу бокове (фото, відео)



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Тріснуло бокове скло, яке служило захистом і страховкою після перил Фото: Інформатор

Тріснула одна секція бокового скла

У понеділок, 29 липня, пішохідно-велосипедний міст між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка» отримав чергове пошкодження. Цього разу тріснуло бокове скло, яке служило захистом і страховкою після перил.

Про тріснуте скло стало відомо близько полудня 29 липня. Про це повідомляє Інформатор.

На відео видно, що тріснула всього одна секція. Територія навколо огороджена.

На місці перебувають співробітники муніципальної охорони, однак ситуацію не коментують.

Міст відкрито для відвідувачів.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків . Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

11 липня рано вранці в Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту виявили тріщину і провислі троси.

Минулого тижня Кличко повідомив, що скляні секції мосту, які зараз відгороджені, відкриють вже через 10 днів.

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів, який в народі прозвали «мостом Кличка».

Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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