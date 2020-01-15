На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)



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Реставрацію будинку №3 на бульварі Тараса Шевченка було проведено протягом року Фото: Департамент культури КМДА

Пам'ятник київської архітектури знаходився в незадовільному стані

У Києві на бульварі Тараса Шевченка на замовлення Департаменту культури завершено реставрацію будинку № 3, що є пам’яткою архітектури і який довгий час знаходився у незадовільному стані, а окремі його частини навіть в аварійному.

У жовтні 2018 року нарешті було розпочато реставрацію пам’ятки, а у 2019 р., - всі роботи вже були завершені. Про це повідомляє пресслужба Департаменту культури КМДА.

Будівля знаходиться в центрі міста і є втіленням його історичної частини, тож основним завданням для влади міста стояло зберегти обличчя київської архітектури 19 століття.

«Довгі роки ми ходили повз пам’ятку і нарешті сьогодні маємо ще одну відремонтовану будівлю. Ще одна спільна перемога!» - прокоментувала завершення робіт директорка Департаменту культури Діана Попова.

Таким чином, у 2017-2018 роках тривали роботи з ремонту даху, та перекриття; 2018-2019 – реставрація фасадів, встановлення системи сніготанення, реставрація балконів. Замінено також водостічну систему, встановлено блискавкозахист.

Будинок на бульварі Тараса Шевченка, 3 було збудовано 1897-1898 роках і 50 років тому він став пам’яткою архітектури місцевого значення.