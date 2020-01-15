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    На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)

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    Реставрацію будинку №3&nbsp;на бульварі Тараса Шевченка було проведено протягом року - На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)
    Реставрацію будинку №3 на бульварі Тараса Шевченка було проведено протягом року
    Фото: Департамент культури КМДА

    Пам'ятник київської архітектури знаходився в незадовільному стані

    У Києві на бульварі Тараса Шевченка на замовлення Департаменту культури завершено реставрацію будинку № 3, що є пам’яткою архітектури і який довгий час знаходився у незадовільному стані, а окремі його частини навіть в аварійному.

    У жовтні 2018 року нарешті було розпочато реставрацію пам’ятки, а у 2019 р., - всі роботи вже були завершені. Про це повідомляє пресслужба Департаменту культури КМДА.

    Будівля знаходиться в центрі міста і є втіленням його історичної частини, тож основним завданням для влади міста стояло зберегти обличчя київської архітектури 19 століття.

    «Довгі роки ми ходили повз пам’ятку і нарешті сьогодні маємо ще одну відремонтовану будівлю. Ще одна спільна перемога!» - прокоментувала завершення робіт директорка Департаменту культури Діана Попова.

    Таким чином, у 2017-2018 роках тривали роботи з ремонту даху, та перекриття; 2018-2019 – реставрація фасадів, встановлення системи сніготанення, реставрація балконів. Замінено також водостічну систему, встановлено блискавкозахист.

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    На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)
    На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)
    На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)
    На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)
    На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)
    На бульварі Шевченка відреставровано історичну будівлю (фото)

    Будинок на бульварі Тараса Шевченка, 3 було збудовано 1897-1898 роках і 50 років тому він став пам’яткою архітектури місцевого значення.

    Київ культура КМДА будинок архітектура реставрація
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