Уламок ракети «Іскандер-М» виявлено на даху McDonald’s у Києві (фото)

У ніч на 22 лютого 2026 року РФ здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ та центральні регіони України

У Києві на даху одного із закладів мережі McDonald’s виявили уламки російської ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на United24 Media.

Повідомляється, що на даху ресторану McDonald’s було найдено фрагмент балістичної ракети «Іскандер-М», якою ворог атакував українську столицю.

«Іскандер-М» є надзвичайно небезпечним типом озброєння: ця балістична ракета здатна вражати цілі на відстані до 500 км, вона розвиває швидкість понад 8 тис. км за год, що значно ускладнює її перехоплення силами протиповітряної оборони. Знахідка на даху цивільного об'єкта вкотре підтверджує небезпеку, на яку Росія щоденно наражає жителів столиці України.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого 2026 року РФ здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на центральні регіони України. По території Київської області було спрямовано групи ударних безпілотних літальних апаратів. По Києву та передмістю завдано щонайменше 12 ударів балістичними ракетами. О 04:00 у місті пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. У Софіївський Борщагівці вщент зруйновано будинки.

Бойова робота протиповітряної оборони під час комбінованого удару у ніч на 22 лютого 2026 року

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.