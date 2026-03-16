Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня

Ірина Міллер
Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня 2026 року
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області﻿

Наслідки атаки  було зафіксовано у шести районах області

Кількість загиблих унаслідок ворожого масованого удару по Київщині в ніч на 14 березня зросла до шести людей. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

«На жаль, маємо ще одну втрату… У лікарні від поранень, отриманих під час масованого ворожого обстрілу в ніч на 14 березня, помер чоловік 1981 року народження. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Це вже шоста жертва тієї терористичної атаки ворога на Київщину», – повідомив Микола Калашник.

Начальник КОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня ворог здійснив масовану повітряну атаку на Київщину, наслідки атаки  було зафіксовано у шести районах області: Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському, Білоцерківському.

Станом на ранок 14 березня було відомо про чотирьох убитих, щонайменше 15 постраждалих, троє з них у важкому стані в лікарні. В Обухівському районі було пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення. У Броварах було зафіксовано пошкодження будівель та автомобілів, зокрема фасад та вікна багатоповерхівки на бульварі Незалежності. Біля постраждалого будинку відповідні служби розгорнули пункт допомоги мешканцям.

До слова, на Київщині 19-річна дівчина дивом вижила після того, як уламок російської ракети влетів у її спальню.

