У Києві збільшиться кількість бригад, які відновлюють енергетику – Зеленський

Ситуація залишається критичною також у Харкові, на Сумщині, Полтавщині та в низці областей Центральної України
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зараз у Києві над ліквідацією пошкоджень цілодобово працюють понад 200 бригад

Президент України Володимир Зеленський провів черговий щоденний селектор щодо ліквідації наслідків російських атак на енергосистему. Основна увага була прикута до столиці, де понад 1100 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення в умовах суворих лютневих морозів. Для прискорення робіт та ротації виснажених фахівців у Києві суттєво збільшать кількість аварійно-відновлювальних бригад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленський.

Станом на 4 лютого 2026 року ситуація залишається критичною також у Харкові, на Сумщині, Полтавщині та в низці областей Центральної України.

«Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки», – зазначив Зеленський.

Зараз у Києві над ліквідацією пошкоджень цілодобово працюють понад 200 бригад, проте цього недостатньо через виснаження персоналу.

За словами Володимира Зеленського, вони детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів.

«Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України. Доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині. Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку. Вдячний усім, хто працює заради людей», – зазначив Зеленський.

Як відомо, урядові програми підтримки українців працюють: 17,8 млн громадян скористалися «Зимовою підтримкою». Наразі триває робота над новими програмами. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

«Стартували програми, які можуть підтримати малий бізнес та ФОПів у цей час. Це зокрема програма на обслуговування купівлі генераторів і палива. Тільки за перший день цієї програми сьогодні вже 4 тис. заявок», – зазначив він.

Глава держави повідомив про масштабування програми «Пакунок тепла». За його словами, найближчими днями в регіонах, де найскладніше, роздадуть щонайменше 30 тис. таких пакунків.

Теги: Володимир Зеленський енергетика Київ

