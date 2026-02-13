Головна Київ Новини
Що відбувається на Дарницькій ТЕЦ після найважчої атаки РФ: енергетики пояснили

Ірина Міллер
Що відбувається на Дарницькій ТЕЦ після найважчої атаки РФ: енергетики пояснили
Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва
фото: ТОВ «Євро-Реконструкція»

За чотири роки повномасштабної війни Дарницька ТЕЦ витримала близько 20 ворожих ударів

Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ТОВ «Євро-Реконструкція».

За інформацією енергетиків, розбирання завалів триває паралельно з будівельними роботами. Процес розділили на етапи, визначивши найбільш критичні ділянки для першочергового ремонту.

Для проведення робіт підприємство залучає власні фінансові ресурси та матеріальні резерви. Вже укладено договори з підрядними організаціями, частина з яких уже приступила до виконання завдань на об’єкті.

ТОВ «Євро-Реконструкція» підкреслили, що не будуть оприлюднювати точну вартість робіт та конкретні терміни їх завершення через безпекові обмеження.

«У публічному просторі з’являються різні оцінки вартості та строків відновлення. Ця інформація є чутливою, адже ТЕЦ є об’єктом критичної інфраструктури. Підприємство не може деталізувати технічні аспекти відновлення», – пояснили на станції.

Зазначається, що, незважаючи на зупинку виробничого циклу через руйнування, персонал ТЕЦ не скорочували. Усіх працівників залучили до відновлювальних робіт, підприємство продовжує виплачувати заробітну плату в повному обсязі.

Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. За чотири роки повномасштабної війни станція витримала близько 20 ворожих ударів, проте остання атака 3 лютого призвела до найтяжчих наслідків для інфраструктури об’єкта. 

Нагадаємо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Теги: опалення обмеження ТЕЦ Київ обстріл

