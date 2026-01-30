Квитки розкуплено за години: вистава за сенсаційним романом Ілларіона Павлюка їде в тур Україною

Проєкт режисера Максима Голенка став першим в Україні театральним прочитанням роману Ілларіона Павлюка

Роман-бестселер військовослужбовця та письменника Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма» отримав сценічне втілення, яке готується підкорити столицю та найбільші міста країни. У лютому 2026 року в київському МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться серія показів цієї вистави, створеної у копродукції незалежного «Дикого театру» та Національного театру імені Марії Заньковецької. Про це інформує «Главком».

Проєкт режисера Максима Голенка став першим в Україні театральним прочитанням цього твору, а квитки на перші прем’єрні покази у Львові та Києві були повністю розпродані лише за кілька годин після старту продажу.

Про що вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма»

Психологічний трилер розповідає історію кримінального психолога Андрія Гайстера. За сюжетом головний герой вирушає у віддалене селище Буськів Сад, щоб розслідувати загадкове зникнення маленької дівчинки. Прибувши на місце, Андрій стикається з абсурдною та лякаючою реальністю: місцеві жителі демонструють цілковиту байдужість до долі дитини та не переймаються загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір. Більше того, Гайстер усвідомлює, що якісь невидимі сили перешкоджають усім спробам вибратися з цього проклятого місця. Це не просто детектив, а глибока історія про людську байдужість та морок, що живе всередині кожної душі.

Сценічне рішення та технічні особливості вистави «Я бачу, вас цікавить пітьма»

Для показів у столичному МЦКМ команда готує особливу технічну адаптацію. Продюсерка вистави та директорка «Дикого театру» Ярослава Кравченко наголосила, що постановка у Києві повністю збереже масштаби оригінальної «львівської версії». Задля цього зі Львова спеціально привезуть машинерію сцени та навіть справжній кабріолет, який є частиною декорацій.

Особливу атмосферу трилера підсилює живе музичне оформлення. У виставі звучать пісні гуртів «Медовий полин», «Вій», Kyiv Ethno Trio, Perkalaba, «Воплі Відоплясова», а також автентичні українські народні пісні.

Творчий колектив та зірковий склад вистави «Я бачу, вас цікавить пітьма»

Над виставою працював драматург Олексій Доричевський, який є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Свою роботу над п’єсою він завершував під час служби на Донеччині. Режисером виступив заслужений артист України Максим Голенко, який створив дві різні версії вистави – для камерної «Сцени 6» у Києві та великої сцени Театру Заньковецької у Львові. У лютневих показах глядачі побачать потужний акторський склад, до якого увійшли:

Григорій Бакланов;

Оксана Цимбаліст;

Єлизавета Цілик;

Марк Дробот;

Ігор Рубашкін;

Микита Слободенюк;

Марія Деменко;

Олександр Мельник;

Ігор Білиць;

Ілля Чопоров;

Артем Мартинішин; Юлія Шаповал;

Євгенія М'якенька.

Географія великого гастрольного туру

Після київського блоку вистав, який триватиме 3, 4 та з 8 по 13 лютого, творча група вирушить у масштабне турне Україною.

Протягом лютого, березня та квітня 2026 року заплановані гастролі у містах:

Черкаси – 24.02

Полтава – 25.02

Дніпро – 26.02

Тернопіль – 3.03

Хмельницький – 4.03

Рівне – 5.03

Луцьк – 6.03

Івано-Франківськ – 9.03

Чернівці – 10.03

Ужгород – 11.03.

Вінниця - 24.04

Біла Церква - 25.04

Дніпро - 27.04

Одеса - 29.04

Тривалість вистави становить дві з половиною години з антрактом, кожен показ супроводжується живим звуком.

Історія створення та особливості мови роману Ілларіона Павлюка

Автор твору, письменник та військовослужбовець Ілларіон Павлюк, відверто ділився особливостями свого творчого процесу. Він зізнався, що набагато глибше володіє російською мовою на рівні літературного написання, тому початкові розділи «Пітьми» створювалися саме нею. Павлюк пояснював це тим, що для написання книги потрібне знання мови значно глибше за розмовне.

Спробувавши писати українською, він звернувся за порадою до свого колеги та друга Михайла Бриниха, який порадив писати текст «з нуля» російською, а потім скористатися послугами якісного перекладу. На думку автора, кінцевий читач лише виграє від такого підходу, отримуючи якісний та художньо довершений український текст, а не «неоковирні конструкції».

Сюжет та головні сенси роману «Я бачу, вас цікавить пітьма»

В основі психологічного трилера лежить історія кримінального психолога Андрія Гайстера. Його професійний шлях приводить у загадкове селище Буськів Сад, де він має відшукати зниклу дитину. Роман досліджує глибоку тему людської байдужості через призму ставлення місцевих жителів до трагедії. Мешканці селища не просто ігнорують зникнення дівчинки, а й здаються абсолютно безпорадними перед загрозою таємничого маніяка Звіра. Більше того, саме селище виявляється пасткою, з якої неможливо вибратися. Сам автор характеризує цю історію як розповідь про власні страхи, фантазії та біль, які він вплітав у сюжет із уривків власного досвіду.

Нагадаємо, що лейтенант Ілларіон Павлюк у 2022-2023 років працював у ГУР, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 19 жовтня минулого року, заступаючи на посаду в «медійне» управління Міноборони.

«Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити у ГУР Міноборони мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це. Все будувалося навколо доцільності, результату та здорового глузду. Вдячний за це. Мої товариші по розвідгрупі були надійними відчайдухами з головою на плечах. Живий завдяки цьому», – писав тоді Павлюк.

Відомо, що навесні-влітку 2023 року Павлюк та його команда працювали з реформою військових медіа. Відгомін гучного конфлікту між старою та новою командами «Армія-ТБ», «Радіо Армія ФМ» та агенцією «Армія Інформ» виливався на сторінки соцмереж. Так, зокрема, у грудні 2023 року Шарлотта Хмельницька, заступниця керівника «Армія ТБ», соратниця Павлюка обвинуватила «стару команду» військового медіахолдингу у непрофесійності, зокрема у тому, що вони заважали реформуванню.

Представник «старої команди» Олександр Соловій відповів колезі по телеканалу, заперечивши непрофесіоналізм.

«Поки ви там займалися своїми справами і щиро переймалися долею української держави, більшість з «обісраних» вами військових журналістів вже були у Бучі, Мощуні, Ірпені, Гостомелі, на Харківщині, улюблених за довгі роки роботи Донеччині та Луганщині та у багатьох інших осередках цієї війни», написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ілларіон Павлюк був відомий як кінопродюсер та письменник, автор романів «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл», «Танець недоумка». У 2015 році брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону «Гарпун», був поранений.