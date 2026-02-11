Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією

Очільник Золочівської громади: «Батько родини воював, він з інвалідністю повернувся з війни, у нього протез. Брат загиблого теж військовий»

Загиблий від удару російського дрона у Богодухові 34-річний чоловік виявився ветераном війни, який повернувся з фронту після важкого поранення. Разом із ним ворожий обстріл забрав життя трьох його дітей – двох синів та доньки. Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує «Главком».

«Це сім'я з нашої громади, з села Сковородинівки. Батько родини воював. Він з інвалідністю повернувся з війни, без половини ноги, у нього протез. Його дружина раніше жила в Олександрівці, але вийшла за нього заміж», – говорить Коваленко.

Очільник Золочівської громади зазначив, що брат загиблого чоловіка також військовий: «Демобілізувався після поранення, рідний брат. Сім'я патріотів».

Близько тижня тому – на початку лютого – родина переїхала до придбаного будинку у Богодухові. До цього, каже очільник Золочівської громади, родина перед мобілізацією жила у Новій Водолазі. Туди ж батько родини і повернувся після демобілізації, у Сковородинівці чоловік був тільки прописаний.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 кв. м. На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Варто зазначити, що родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині. У зв’язку з цією трагедією та загибеллю мирних мешканців протягом останніх двох днів на території Богодухівської громади 11, 12, 13 лютого оголошено днями жалоби. У місті приспущено державні прапори України на адміністративних будівлях, будівлях підприємств та установ, а також скасовано всі розважальні та масові заходи.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни.