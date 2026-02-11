Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих
фото: ДСНС Харківщини

Очільник Золочівської громади: «Батько родини воював, він з інвалідністю повернувся з війни, у нього протез. Брат загиблого теж військовий»

Загиблий від удару російського дрона у Богодухові 34-річний чоловік виявився ветераном війни, який повернувся з фронту після важкого поранення. Разом із ним ворожий обстріл забрав життя трьох його дітей – двох синів та доньки. Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує «Главком».

«Це сім'я з нашої громади, з села Сковородинівки. Батько родини воював. Він з інвалідністю повернувся з війни, без половини ноги, у нього протез. Його дружина раніше жила в Олександрівці, але вийшла за нього заміж», – говорить Коваленко.

Очільник Золочівської громади зазначив, що брат загиблого чоловіка також військовий: «Демобілізувався після поранення, рідний брат. Сім'я патріотів».

Близько тижня тому – на початку лютого – родина переїхала до придбаного будинку у Богодухові. До цього, каже очільник Золочівської громади, родина перед мобілізацією жила у Новій Водолазі. Туди ж батько родини і повернувся після демобілізації, у Сковородинівці чоловік був тільки прописаний.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано. Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 60 кв. м. На місці трагедії також працювали психологи, які надавали допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Варто зазначити, що родина кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів на Харківщині. У зв’язку з цією трагедією та загибеллю мирних мешканців протягом останніх двох днів на території Богодухівської громади 11, 12, 13 лютого оголошено днями жалоби. У місті приспущено державні прапори України на адміністративних будівлях, будівлях підприємств та установ, а також скасовано всі розважальні та масові заходи.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл України. Він наголосив, що кожен російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення війни.

 

Теги: пожежа обстріл рятувальники президент будинок чоловік дружина Віктор Коваленко поранення батько Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері
Вчора, 18:43
Пєсков стверджує, що рішення про мораторій на обстріли було ухвалено на прохання президента США
Коли Росія почне бити по Україні? Кремль назвав дату
30 сiчня, 12:22
Під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка
Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото)
26 сiчня, 16:07
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
26 сiчня, 05:45
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
18 сiчня, 00:13
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
17 сiчня, 06:39
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих
13 сiчня, 10:14
У містах Бровари та Бориспіль спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням на Київщині
У Броварах та Борисполі розгорнуто «Пункти незламності»: адреси
13 сiчня, 08:53

Події в Україні

Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
У деяких областях 11 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 11 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька
У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька
Донеччина: Сили оборони спростували фейк про втрату Никифорівки та Бондарного
Донеччина: Сили оборони спростували фейк про втрату Никифорівки та Бондарного
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі
Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів
Ворог вдарив по комунальному підприємству в Херсоні: пошкоджено десяток тролейбусів

Новини

Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua