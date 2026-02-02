Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
«Укренерго» дало указ на введення аварійних відключень електроенергії
Сьогодні, 2 лютого, в деяких областях України введено графіки аварійних відключень електроенергії. Причина – наслідки російських обстрілів по енергетиці. Про це повідомляють пресслужби місцевих обленерго та ДТЕК, передає «Главком».
Аварійні відключення світла ввели у Черкаській, Житомирській, Чернігівській областях. Також ДТЕК додає, що екстрені відключення електроенергії застосовано в Києві та області.
«Отримали команду від диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ) для споживачів області. З метою безпеки і захисту ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання!», – наголошує Житомиробленерго.
Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.
Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
