Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» дало указ на введення аварійних відключень електроенергії

Сьогодні, 2 лютого, в деяких областях України введено графіки аварійних відключень електроенергії. Причина – наслідки російських обстрілів по енергетиці. Про це повідомляють пресслужби місцевих обленерго та ДТЕК, передає «Главком».

Аварійні відключення світла ввели у Черкаській, Житомирській, Чернігівській областях. Також ДТЕК додає, що екстрені відключення електроенергії застосовано в Києві та області.

«Отримали команду від диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ) для споживачів області. З метою безпеки і захисту ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання!», – наголошує Житомиробленерго.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення світла ДТЕК Київщина Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонтна бригада розчищає новий трансформатор від снігу і льоду перед тим, як встановити його на підстанцію
«Людей без світла ми не залишимо». Журналісти показали один день роботи енергетиків ДТЕК
30 сiчня, 17:02
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
20 сiчня, 17:30
Міські служби вийшли на фінішну пряму з підключення житлового сектору
Кількість будинків без тепла у Києві скоротилася до 50 після атаки 9 січня – Кличко
17 сiчня, 09:55
Заходи проходять відповідно до умов воєнного стану.
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
14 сiчня, 19:07
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих
13 сiчня, 10:14
Тетяна Недєльська відкрила ворота свого маєтку для всіх, хто у скруті
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
11 сiчня, 17:52
У Дніпрі на базі дошкільних та навчальних закладів працюють пункти незламності
У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня – Філатов
8 сiчня, 12:19
Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
6 сiчня, 17:15
Правоохоронці стверджують, що неодноразово фіксували навмисне затягування процесу з боку захисників Артема Косова
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
5 сiчня, 20:38

Події в Україні

Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
Окупанти вдарили по об’єктах «Укрзалізниці» (фото)
Окупанти вдарили по об’єктах «Укрзалізниці» (фото)
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Частина Умані залишилася без тепла
Частина Умані залишилася без тепла

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua