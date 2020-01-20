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    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)

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    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водій автомобіля зник з місця ДТП

    У неділю, 19 січня, недалеко від станції метро «Деміївська» у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Octavia. Машина з пасажирами вилетіла з дороги і перекинулася.

    Аварія трапилася близько 20:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, автомобіль втратив керування і вилетів на узбіччя, після чого перекинувся. Водій з місця пригоди зник. Подальші деталі події поліцейським ще належить з'ясувати.

    У той же час, за словами чоловіка, який представився як пасажир Skoda, їх машину підрізав інший автомобіль. Водій же викликав карету швидкої допомоги, проте покинув місце ДТП на іншому автомобілі.

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    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)
    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)
    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)
    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)
    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)
    На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Крім двох поліцейських екіпажів, на місці також працювали рятувальники ДСНС.

    Як повідомлялося, на Троєщині Opel врізався в Subaru і перевернув «Газель». Стрілка спідометра Opel зупинилася на позначці в 110 кілометрів на годину.

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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