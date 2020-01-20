На Деміївській площі Skoda вилетіла з дороги і перекинулася (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор

Водій автомобіля зник з місця ДТП

У неділю, 19 січня, недалеко від станції метро «Деміївська» у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Octavia. Машина з пасажирами вилетіла з дороги і перекинулася.

Аварія трапилася близько 20:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, автомобіль втратив керування і вилетів на узбіччя, після чого перекинувся. Водій з місця пригоди зник. Подальші деталі події поліцейським ще належить з'ясувати.

У той же час, за словами чоловіка, який представився як пасажир Skoda, їх машину підрізав інший автомобіль. Водій же викликав карету швидкої допомоги, проте покинув місце ДТП на іншому автомобілі.

Крім двох поліцейських екіпажів, на місці також працювали рятувальники ДСНС.

Як повідомлялося, на Троєщині Opel врізався в Subaru і перевернув «Газель». Стрілка спідометра Opel зупинилася на позначці в 110 кілометрів на годину.