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    На фонтанному комплексі на Русанівці сталася аварія

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    На фонтанному комплексі на Русанівці сталася аварія

    Роботу водограїв буде відновлено після усунення аварії

    Фонтани в акваторії Русанівського каналу тимчасово не працюють. Як повідомила пресслужба «Київводфонду», це пов’язано з аварією, яка сталась на високовольтній мережі.

    «Роботу водограїв буде відновлено після усунення аварійної ситуації. Вибачте за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу, що складається з 12 фонтанів, свою роботу розпочав з 1 травня.

    Фонтани працюють у режимі світло-музичного шоу.

    Як відомо, у 2016 році розпочався капітальний ремонт фонтанного комплексу на Русанівському каналі. На сьогодні вже відновлена робота 12 фонтанів на Русанівці.

    27 квітня відновили роботу шість фонтанів у центрі Києва. Зокрема, це фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс «Малі» фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва», фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25.

    Дивіться, де і коли працюватимуть столичні фонтани цього року.

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