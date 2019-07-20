На хабарі викрито радницю голови Дарницької РДА



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Жінку затримано за підозрою у вимаганні та отриманні понад 600 тис. грн від ряду будівельних фірм за рішення у тендерах на користь цих фірм

У Києва на хабарі викрито радницю голови Дарницької райдержадміністрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

Жінку затримано за підозрою у вимаганні та отриманні понад 600 тис. грн від ряду будівельних фірм за рішення у тендерах на користь цих фірм.

Кримінальне провадження будо відкрите за ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна) КК України.

У Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника міського голови. «Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тис грн», - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.