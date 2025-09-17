Головна Київ Новини
Мурал, присвячений рятувальникам, з'явився на Центральному автовокзалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Художниця Діана Сорокіна наголосила, що цей мурал – її ода вдячності українським рятувальникам
фото: ДСНС України, Facebook

Презентація арт-об'єкту відбулася напередодні Дня рятівника України

На території Центрального автовокзалу в Києві презентували мурал, який присвятили українським рятувальникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Презентація арт-об'єкту відбулася напередодні Дня рятівника України, який відзначають щороку 17 вересня.

Авторкою роботи є художниця Діана Сорокіна, на рахунку якої понад сотня стінописів у різних містах країни. Її новий проєкт поєднує урбаністичний стиль із темою героїзму та допомоги іншим, мета якого підкреслити важливість роботи рятувальників у щоденнім житті українців.

фото: ДСНС України, Facebook

Як наголосив заступник Голови ДСНС України Роман Примуш, цей стінопис – це як можливість для кожного громадянина, який буде приїздити в наше місто, пам’ятати про рятувальників, так і шана й подяка усім українським надзвичайникам, які стоять на варті безпеки нашої країни.

«Насправді в умовах війни рятувальники – це ті люди, які першими приходять на допомогу. Які сьогодні часто жертвують своїм життям і здоров’я. На жаль, на сьогодні ми маємо втрати – 107 наших надзвичайників загинули, виконуючи свій обов’язок. Багато травмованих. Але попри всі ризики, вони продовжують першими ідуть на допомогу», – зазначив заступник голови ДСНС.

фото: ДСНС України, Facebook

Художниця Діана Сорокіна наголосила, що цей мурал – її ода вдячності українським рятувальникам: «Дуже вдячна, що я була залучена до створення цього муралу. Я хочу подякувати за вашу мужність, за вашу силу. Сподіваюся все, що я відобразила на цьому стінописі, вам сподобається».

Нагадаємо, традиція вітати рятівників саме 17 вересня була започаткована у 2008 році указом президента України Віктора Ющенка. В День рятівника вітають всіх, хто причетний до аварійно-рятувальних служб та цивільного захисту: пожежники, кінологи, водолази, а також громадяни-волонтери. З нагоди цього свята, «Главком» підготував спеціальні привітання та святкові листівки до Дня рятівника, щоб подякувати за мужність та самовідданість цих героїчних професіоналів.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій з професійним святом.  Зеленський подякував усім працівникам і працівницям ДСНС України: «Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію – рятувати інших. Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей».

До слова, сьогодні, 17 вересня, у День рятувальника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині. ДСНС наголошує, що це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах і особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших.

