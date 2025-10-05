На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік

Ліквідовано пожежу, під час якої загинули діти та чоловік

Наразі фахівці встановлюють причину займання

Трагічний інцидент стався в ніч на 5 жовтня у селі Проців Вороньківської територіальної громади Бориспільського району на Київщині. під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей і чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

Рятульваники повідомили, що о 02:42 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про займання. На місце події негайно прибули вогнеборці 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділи місцевої пожежної охорони.

фото: ДСНС Київщини

На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох дітей (2018 та 2019 року народження), а також чоловіка (1988 року народження).

Пожежу було повністю ліквідовано о 05:53. На місці події працювало 9 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Наразі фахівці встановлюють причину займання.

