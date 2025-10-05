Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік
Ліквідовано пожежу, під час якої загинули діти та чоловік
фото: ДСНС Київщини

Наразі фахівці встановлюють причину займання

Трагічний інцидент стався в ніч на 5 жовтня у селі Проців Вороньківської територіальної громади Бориспільського району на Київщині. під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей і чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

Рятульваники повідомили, що о 02:42 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про займання. На місце події негайно прибули вогнеборці 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділи місцевої пожежної охорони.

На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік фото 1
фото: ДСНС Київщини

На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох дітей (2018 та 2019 року народження), а також чоловіка (1988 року народження).

Пожежу було повністю ліквідовано о 05:53. На місці події працювало 9 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Наразі фахівці встановлюють причину займання.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали 39-річного іноземця, який підпалив орендовану квартиру своєї колишньої співмешканки. Подія сталася у багатоповерхівці на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До поліції Деснянського району надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир. На місце виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували займання. З’ясувалося, що невідомий підпалив диван у кімнаті. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Читайте також:

Теги: Київщина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС
27 вересня, 10:51
Рятувальники швидко ліквідували пожежу
У Подільському районі згоріли чотири покинуті автомобілі (фото)
25 вересня, 11:47
Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС
Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС
20 вересня, 23:46
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі
Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі
20 вересня, 16:24
Пожежа у Києві
У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)
17 вересня, 03:22
У Запоріжжі загорівся приватний будинок через атаку РФ
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникла пожежа у будинку (оновлено)
9 вересня, 01:38
Вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві
Росіяни атакували один з об’єктів теплової генерації на Київщині
8 вересня, 08:39
Стовп диму здійнявся над заводом
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
7 вересня, 03:09
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
6 вересня, 12:21

Новини

На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік
На Київщині у пожежі загинуло двоє дітей та чоловік
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
Смерть підлітка на фунікулері. Чи може вбивця вийти на волю, будучи засудженим довічно: пояснюють юристи
Смерть підлітка на фунікулері. Чи може вбивця вийти на волю, будучи засудженим довічно: пояснюють юристи

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua