Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували всіх постраждалих і передали медикам

В Ірпені на Київщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої у понівеченому автомобілі затиснуло шістьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Аварія трапилася на вулиці Гостомельське шосе. На місце події оперативно прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.

Рятувальники та лікарі евакуюють постраждалих із понівеченого автомобіля фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

За словами рятувальників, у салоні деформованого від удару автомобіля заблоковані четверо дорослих, серед яких вагітна жінка, та двоє дітей.

У салоні деформованого від удару автомобіля заблоковані четверо дорослих, серед яких була вагітна жінка фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

«За допомогою спеціального гідравлічного інструменту рятувальники деблокували всіх постраждалих і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації», – зазначили в ДСНС.

Рятувальники передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

До ліквідації наслідків дорожньої аварії було залучено шість чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса та позашляховика, яка сталася у Борисполі. Попередньо встановлено, що керманич автомобіля «Jeep» допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де вчинив лобове зіткнення із рейсовим автобусом, у салоні якого на момент аварії перебувало 17 пасажирів.

До слова, на трасі «Київ-Одеса» 27 травня сталася ДТП, внаслідок якої загинуло дві людини. Відомо, що за кермом перебувала українська блогерка, разом із нею в авто була її помічниця. У мережі повідомляється, що за кермом авто перебувала українська блогерка та модель Вікторія, відома під ніком Vikunciy. У ДТП також загинула помічниця блогерки Іванка. Це підтверджують найближчі люди інфлюєнсерки.