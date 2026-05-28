Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
Дорожньо-транспортна пригода у Ірпені
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області﻿/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували всіх постраждалих і передали медикам

В Ірпені на Київщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої у понівеченому автомобілі затиснуло шістьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Аварія трапилася на вулиці Гостомельське шосе. На місце події оперативно прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.

Рятувальники та лікарі евакуюють постраждалих із понівеченого автомобіля
Рятувальники та лікарі евакуюють постраждалих із понівеченого автомобіля
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

За словами рятувальників, у салоні деформованого від удару автомобіля заблоковані четверо дорослих, серед яких вагітна жінка, та двоє дітей.

У салоні деформованого від удару автомобіля заблоковані четверо дорослих, серед яких була вагітна жінка
У салоні деформованого від удару автомобіля заблоковані четверо дорослих, серед яких була вагітна жінка
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

«За допомогою спеціального гідравлічного інструменту рятувальники деблокували всіх постраждалих і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації», – зазначили в ДСНС. 

Рятувальники передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації
Рятувальники передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

До ліквідації наслідків дорожньої аварії було залучено шість чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса та позашляховика, яка сталася у Борисполі. Попередньо встановлено, що керманич автомобіля «Jeep» допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де вчинив лобове зіткнення із рейсовим автобусом, у салоні якого на момент аварії перебувало 17 пасажирів.

До слова, на трасі «Київ-Одеса» 27 травня сталася ДТП, внаслідок якої загинуло дві людини. Відомо, що за кермом перебувала українська блогерка, разом із нею в авто була її помічниця. У мережі повідомляється, що за кермом авто перебувала українська блогерка та модель Вікторія, відома під ніком Vikunciy. У ДТП також загинула помічниця блогерки Іванка. Це підтверджують найближчі люди інфлюєнсерки. 

Теги: ДТП діти Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними поліції, нардеп Лабазюк отримав тілесні ушкодження
Нардеп Лабазюк потрапив у ДТП в Хмельницькому
28 квiтня, 12:48
У жовтні 2025 року Бучанська громада отримала подарунок від Нідерландів – 100 тисяч цибулин тюльпанів
У Бучі розквітли 100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами: фото
1 травня, 18:49
Гайден Панеттьєрі розповіла про свою доньку від Володимира Кличка
«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою
7 травня, 18:49
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
21 травня, 05:40
У Росії на мотоциклі на смерть розбився нафтовий мільярдер Михайло Смирнов
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
21 травня, 13:31
На місцях влучань працюють рятувальники та психологи ДСНС
Удар по Київщині: з'явилися фото наслідків
14 травня, 07:36
Унікальну та надзвичайно небезпечну операцію провели рятувальники Київщини
Рятувальники показали, як діставали бойову частину ракети з багатоповерхівки у Чабанах
14 травня, 13:18
21 травня 2026 року відбулася 37-ма чергова сесія Київської обласної ради
Куди підуть мільярди? Київська облрада за один день ухвалила майже 100 рішень
22 травня, 10:35
Внаслідок удару передня частина автівки перетворилася на купу металобрухту
Смертельна ДТП у Борисполі: поліція повідомила перші результати розслідування
Вчора, 15:24

Новини

Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня
Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня
Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
Книжковий Арсенал, зіркові концерти та рекордний торт: найцікавіші події до Дня Києва
Книжковий Арсенал, зіркові концерти та рекордний торт: найцікавіші події до Дня Києва
На знищений російською атакою Лук’янівський ринок повертаються продавці (фото)
На знищений російською атакою Лук’янівський ринок повертаються продавці (фото)
Чи буде евакуація дипломатів з Києва? Посольство США дало чітку відповідь
Чи буде евакуація дипломатів з Києва? Посольство США дало чітку відповідь
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua