Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували всіх постраждалих і передали медикам
В Ірпені на Київщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої у понівеченому автомобілі затиснуло шістьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.
Аварія трапилася на вулиці Гостомельське шосе. На місце події оперативно прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.
За словами рятувальників, у салоні деформованого від удару автомобіля заблоковані четверо дорослих, серед яких вагітна жінка, та двоє дітей.
«За допомогою спеціального гідравлічного інструменту рятувальники деблокували всіх постраждалих і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації», – зазначили в ДСНС.
До ліквідації наслідків дорожньої аварії було залучено шість чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса та позашляховика, яка сталася у Борисполі. Попередньо встановлено, що керманич автомобіля «Jeep» допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де вчинив лобове зіткнення із рейсовим автобусом, у салоні якого на момент аварії перебувало 17 пасажирів.
До слова, на трасі «Київ-Одеса» 27 травня сталася ДТП, внаслідок якої загинуло дві людини. Відомо, що за кермом перебувала українська блогерка, разом із нею в авто була її помічниця. У мережі повідомляється, що за кермом авто перебувала українська блогерка та модель Вікторія, відома під ніком Vikunciy. У ДТП також загинула помічниця блогерки Іванка. Це підтверджують найближчі люди інфлюєнсерки.
