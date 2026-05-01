У Бучі розквітли 100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами: фото
Помилуватися квітами можна у Бучанському міському парку, парку «Диво» та на міських клумбах
У Бучі квітнуть тюльпани, які місту подарували компанії з Нідерландів. Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук, інформує «Главком».
«Період їхнього цвітіння короткий, у середньому близько 10 днів, тож не проґавте цей момент», – закликав мер Бучі.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Бучанська громада отримала подарунок від Нідерландів – 100 тисяч цибулин тюльпанів. Ця ініціатива стала вже традиційною: громада отримує тюльпани від нідерландських партнерів третій рік поспіль.
До слова, у ніч на 29 квітня у столиці зафіксовані випадки умисного пошкодження квітників у кількох районах. Невідомі знищили клумби тюльпанів, які перебували у фазі активного цвітіння. Зокрема, факти вандалізму зафіксовані в Шевченківському та Святошинському районах. Зелені насадження пошкоджені на таких локаціях: сквер імені Сергія Виноградського, Каштановий бульвар, Львівська площа, сквер Артема Соханя та Берестейський проспект.
