У Бучі розквітли 100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами: фото

Ірина Міллер
У жовтні 2025 року Бучанська громада отримала подарунок від Нідерландів – 100 тисяч цибулин тюльпанів
фото: Анатолій Федорук/Telegram

Помилуватися квітами можна у Бучанському міському парку, парку «Диво» та на міських клумбах

У Бучі квітнуть тюльпани, які місту подарували компанії з Нідерландів. Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук, інформує «Главком».

Тюльпани, подаровані Нідерландами місту Буча
Помилуватися квітами можна у Бучанському міському парку, парку «Диво», а також на міських клумбах.

Період цвітіння тюльпанів у середньому триває близько 10 днів
«Період їхнього цвітіння короткий, у середньому близько 10 днів, тож не проґавте цей момент», – закликав мер Бучі.

Помилуватися квітами можна у Бучанському міському парку, парку «Диво» та на міських клумбах
100 тисяч цибулин тюльпанів Буча отримала в подарунок від нідерландських компаній у жовтні 2025 року
Бучанська громада отримує тюльпани від нідерландських партнерів третій рік поспіль
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Бучанська громада отримала подарунок від Нідерландів – 100 тисяч цибулин тюльпанів.  Ця ініціатива стала вже традиційною: громада отримує тюльпани від нідерландських партнерів третій рік поспіль. 

До слова, у ніч на 29 квітня у столиці зафіксовані випадки умисного пошкодження квітників у кількох районах. Невідомі знищили клумби тюльпанів, які перебували у фазі активного цвітіння. Зокрема, факти вандалізму зафіксовані в Шевченківському та Святошинському районах. Зелені насадження пошкоджені на таких локаціях: сквер імені Сергія Виноградського, Каштановий бульвар, Львівська площа, сквер Артема Соханя та Берестейський проспект.

