Книжковий Арсенал, зіркові концерти та рекордний торт: найцікавіші події до Дня Києва

Незважаючи на воєнний стан, киян та гостей міста у День Києва чекає цікава й насичена програма

В останню неділю травня столиця України святкує свій День народження. Цьогоріч свято припадає на 31 травня. У 2026 році Київ відзначатиме свою 1544-ту річницю від дня заснування (історично умовною датою зародження міста вважається 482 рік).

Попри воєнний стан, місто живе, тримається і продовжує надихати. «Главком» зібрав детальний путівник цікавими локаціями, куди можна завітати цими вихідними, аби відчути святкову атмосферу улюбленого Києва.

«Книжковий Арсенал»

14-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цьогоріч відбудеться з 28 до 31 травня під фокус-темою «Нести свою свободу».

Це одна з головних інтелектуальних подій країни, що об’єднує книжкову, літературну, візуальну, музичну та театральну сцени. Фестиваль традиційно стає простором для важливих розмов про людину, суспільство й культуру, а також місцем зустрічі авторів, видавців і читачів.

На гостей чекають програмна частина та великий книжковий ярмарок на першому поверсі Старого арсеналу. Куратором фокус-теми став правозахисник, військовослужбовець і журналіст Максим Буткевич.

Коли: 28-31 травня.

Місце проведення: «Мистецький арсенал», вул. Лаврська, 10-12.

Благодійний «Пробіг під каштанами»

Традиційний, вже 33-й, «Пробіг під каштанами» знову об’єднає учасників з України та з-за кордону. Щоб долучитися, потрібно зареєструватися, сплатити благодійний внесок у розмірі 400 грн і подолати традиційну дистанцію – 5 кілометрів. Після реєстрації кожен учасник отримує стартовий набір: браслет і номер, з яким можна вийти на пробіжку чи прогулянку 31 травня, а також поділитися фото в соцмережах із хештегами #probig2026 та #біжузарадималенькихсердець.

Минулого року забіг зібрав 2 млн грн, які спрямували на закупівлю сучасного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Коли: 31 травня.

Місце проведення: через безпекову ситуацію подія відбудеться онлайн.

Місто сили та Kyiv Art Days

Галерея Avangarden за підтримки Havas Village запускає масштабну культурну ініціативу до Дня Києва. Проєкт об’єднає виставку «Місто сили», новий міський формат Kyiv Art Days і мистецький путівник Kyiv Art Guide. До програми долучаться художники, музеї, галереї, незалежні артпростори та міська спільнота, щоб разом дослідити сучасний образ столиці через мистецтво.

Центральною подією ініціативи стане виставка «Місто сили», що триватиме з 28 травня до 27 липня 2026 року в галереї Avangarden. Мультидисциплінарний проєкт досліджує Київ як простір пам’яті, культури, щоденного досвіду та внутрішньої стійкості. Через живопис, фотографію, графіку, скульптуру, поезію та інші медіа виставка формує багатошаровий портрет міста від його історичних символів до ритмів сучасного життя.

Продовженням виставкового проєкту стане Kyiv Art Days – дводенний міський культурний маршрут, який відбудеться 30-31 травня 2026 року. Ініціатива об’єднає музеї, галереї та незалежні артпростори Києва в єдину програму подій, синхронізовану в межах одного культурного вікенду. Кожна інституція самостійно формуватиме власну програму від відкриттів виставок та artist talks до перформансів та екскурсій.

Коли: 30-31 травня.

Місце проведення: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а.

Екскурсія у Софійському соборі

Напередодні дня народження Києва, 30 травня о 12:00 у Софійському соборі відбудеться тематична екскурсія.

Відвідувачі екскурсії дізнаються:

як створювались візантійські мозаїки і фрески;

чому реставрацію фресок ХІХ ст. називають варварською;

що сталося з чудотворною іконою Миколи Мокрого;

як у розписах храму зашифровано зв'язок Києва з Константинополем;

які таємниці залишили нам графіті: від молитов до прокльонів;

що насправді пов'язує ювелірні прикраси і князівські поховання (і це вас здивує);

яка непроста доля Царських Врат;

що само зображено на вагах у сцені Страшного Суду;

чому храмова ікона «Софія – сім стовпів Премудрості» – це не просто релігійний образ, а складна філософія;

яку загадку приховує поховання Рафаїла Заборовського

Коли: 30 травня, 12:00 – 14:30.

Місце проведення: початок екскурсії: біля дзвіниці на Софійській площі.

«Знакові місця на мапі Києва»

У книгарні «Сенс» на Хрещатику відбудеться подія «Знакові місця на мапі Києва» – розмова про місто, його історії та місця, які формують наше сприйняття столиці.

Професорка НаУКМА, лауреатка Шевченківської премії Віра Агеєва, разом з екскурсоводом Сергієм Савченком говоритиме про Київ у літературі, особистих маршрутах і міських легендах. Модеруватиме розмову Ірина Славінська – українська журналістка, ведуча, перекладачка, літературознавиця та виконавча продюсерка радіо «Культура».

Коли: 31 травня о 15:00.

Місце проведення: книгарня «Сенс», вул. Хрещатик, 34.



Публічна дискусія «Київ, якого ми не бачимо»

30 травня у Музеї історії міста Києва відбудеться публічна зустріч-дискусія «Київ, якого ми не бачимо!». Археологи, музейники та дослідники говоритимуть про нові археологічні знахідки Києва, унікальні артефакти, що пережили століття; пригадають історії з розкопок столиці. Також мова йтиме про пам’ять міста, яку ще можна зберегти. На гостей чекає жива дискусія, рідкісні музейні предмети та маловідомі сторінки історії Києва.

Вхід на захід безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Коли: 30 травня о 14:00.

Місце проведення: Музей історії міста Києва.

Квест містом до Дня Києва

31 травня Hey Guide разом із Fujifilm Ukraine вже вчетверте проведуть міський квест до Дня Києва – ця традиція щороку збирає киян та гостей міста, щоб пройти спільним маршрутом та побачити столицю з більшою увагою та любовʼю. Також до проєкту долучився Bubibo, який підготує інтерактивні станції для pet-батьків та їхніх улюбленців.

Маршрут цьогорічного квесту створила Луїза Аляб’єва, авторка проєкту KYIV LOVER, що досліджує малопомітні у щоденній метушні особливі куточки міста. Для Hey Guide Луїза створила маршрут, що дозволить по-новому відчути знайомі вулиці та провести день народження столиці у ритмі чуттєвої цікавої прогулянки.

Коли: 31 травня об 11:00. Участь безкоштовна, без попередньої реєстрації.

Місце проведення: перша локація квесту – Пасаж (вхід з вул. Хрещатик).

Фестиваль народної культури у Музеї Івана Гончара

Оскільки цього року День народження Києва збігається у часі з великим християнським святом – Трійцею, у Музеї Івана Гончара підготували особливу дводенну програму. Цими вихідними, 30 та 31 травня, тут розгорнеться масштабний ярмарок народного мистецтва та пройде спеціальна програма традиційного фестивалю «Кобзарська Трійця 2026».

На гостей чекатимуть: майстерні та спільноспіви; ярмарок кераміки, виробів із дерева, лози та соломи; традиційний одяг, прикраси й етноаксесуари; народна музика та танці; дитяча програма.

Коли: 30 та 31 травня, з 11:00 до 19:00.

Місце проведення: вул. Лаврська, 19.

Фестиваль «Покоління»

На ВДНГ з 29 по 31 травня біля павільйона № 1 на ВДНГ триватиме фестиваль попкультури «Покоління».

30 травня на сцені виступатимуть: Міка Ньютон, Віталій Козловський, Гайтана та ALIBI, а 31 травня: Lama, Женя Галич та спеціальний гість – Святослав Вакарчук з акустичною програмою.

Ціль фестивалю – збір на «Куп'янські вампіри» з «Корпусом Хартія».

Коли: 30-31 травня.

Місце проведення: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

«Київське ретро» від гурту «Мова»

До Дня Києва гурт «Мова» представить програму «Київське ретро» у Caribbean Club. Ведучий Альберт Цукренко та Даніела Заюшкіна говоритимуть про особистий Київ – міські звуки, улюблені місця та спогади.

У музичній частині вечора – спеціальна програма пісень про Київ від гурту «Мова» («Киянко мила», «Каштани падають на брук», «Київські вогні»).

Коли: 31 травня, 18:00.

Місце проведення: Caribbean Club, вул. С. Петлюри, 4.

Рекорд України та концерт Павла Зіброва

Святкову програму до Дня Києва також підготував ТРЦ Respublika Park. 31 травня тут планують встановити рекорд України – створити найбільший торт «Київський дарунок до Дня Києва». Після цього відбудеться концерт Народного артиста України Павла Зіброва у супроводі оркестру Національної гвардії України. Організатори зазначають, що подія матиме благодійну мету – збір коштів на імпланти та операції для ветеранів реабілітаційного центру Tytanovi.

Коли: 31 травня.

Місце проведення: ТРЦ Respublika Park, вул. Кільцева дорога, 1.

Також до Дня Києва для містян та гостей столиці проведуть 11 безплатних екскурсій. На учасників чекають атмосферні маршрути, захопливі квести та несподівані факти та особливий настрій столиці. Реєстрація на всі заходи є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежена.